Newsletter

08 Agosto 2025 - 10:13

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

IGT PlaySports sigla un accordo con Corporación Caliente team per offrire scommesse sportive al dettaglio in Messico e in America Latina

IGT ha annunciato di aver ottenuto un accordo pluriennale di tecnologia e servizi di scommesse sportive con Hipodromo de Agua Caliente Sa de CV e Distribuidora Internacional de Equipos de

08 Agosto 2025

Share the post "IGT PlaySports sigla un accordo con Corporación Caliente team per offrire scommesse sportive al dettaglio in Messico e in America Latina"

Print Friendly, PDF & Email

IGT ha annunciato di aver ottenuto un accordo pluriennale di tecnologia e servizi di scommesse sportive con Hipodromo de Agua Caliente Sa de CV e Distribuidora Internacional de Equipos de Juego, S. de R.L. de C.V. Ciò estenderà in modo significativo l’impronta di IGT Playsports in Messico e America Latina tramite Corporación Caliente.

Secondo l’accordo, 42 Caliente Sportsbooks in Messico sfrutterà la piattaforma e i servizi IGT PlaySports dal team di servizi di consulenza commerciale dell’azienda. Attraverso un’implementazione graduale, Caliente sarà inoltre in grado di fornire operatori di sportsbooks selezionati in tutta l’America Latina accesso alla tecnologia di IGT PlaySports, estendendo la portata della tecnologia a oltre 100 luoghi aggiuntivi in otto paesi.

La collaborazione con IGT Playports per il lancio della nostra nuova offerta di scommesse sportive al dettaglio è una pietra miliare entusiasmante per le corporación caliente e che coinvolgerà gli appassionati di sport in nove paesi”, ha dichiarato Eduardo Hernández Triana, CEO di Corporación Caliente. “Data la vasta esperienza globale di IGT e la versatilità e l’affidabilità della piattaforma IGT PlaySports, sono qualificati in modo univoco per aiutare le corporación Caliente a salire a livello di offerta di scommesse e offrire ancora più intrattenimento ai nostri giocatori”.

IGT PlaySports è entusiasta di espandere la sua impronta tecnologica e di servizio in Messico e America Latina attraverso il nostro accordo di servizi al dettaglio e trading pluriennale con Caliente, uno dei più grandi operatori di scommesse sportive della regione”, ha affermato Joe Bertolone, IGT SVP Sports Betting. “Abbiamo lavorato di pari passo con il team Corporación Caliente per fornire una soluzione a prova di futuro e un programma di servizi di trading complementare che soddisferà le esigenze regionali, scala con opportunità future e appassionati di sport”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Lonato del Garda (BS): minorenne sorpreso in un centro scommesse, la Polizia dispone la chiusura per 10 giorni

IGT PlaySports sigla un accordo con Corporación Caliente team per offrire scommesse sportive al dettaglio in Messico e in America Latina

Quigioco.it e Light & Wonder: la nuova collaborazione

NOVOMATIC Italia ottiene la certificazione G4 per 5 società del Gruppo: un riconoscimento internazionale per l’impegno nel responsible gaming

SuperEnalotto: realizzata a Casal Velino (SA) e a Cupello (CH) vincita da 80.519,97 euro ciascuno

UK, BGC: “Respingiamo la proposta di IPPR, l’aumento delle tasse favorisce solo il mercato nero del gioco”

Finlandia: tre nuovi progetti di legge in Ce su vigilanza, richiesta di licenza e obbligo di rendicontazione

Brightstar Lottery rinnova la partnership con Lotto Saxony: siglato un nuovo contratto di sette anni

Betsson lancia Sweet Bonanza Super Scatter: la leggenda si evolve con una nuova, esplosiva meccanica

Bando gioco online: oltre 50 richieste, il mercato ha già vinto!

Paesi Bassi, chi troppo vuole nulla stringe

Slovenia e giochi: un mercato “sottosopra”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy