IGT PlaySports sigla un accordo con Corporación Caliente team per offrire scommesse sportive al dettaglio in Messico e in America Latina

IGT ha annunciato di aver ottenuto un accordo pluriennale di tecnologia e servizi di scommesse sportive con Hipodromo de Agua Caliente Sa de CV e Distribuidora Internacional de Equipos de Juego, S. de R.L. de C.V. Ciò estenderà in modo significativo l’impronta di IGT Playsports in Messico e America Latina tramite Corporación Caliente.

Secondo l’accordo, 42 Caliente Sportsbooks in Messico sfrutterà la piattaforma e i servizi IGT PlaySports dal team di servizi di consulenza commerciale dell’azienda. Attraverso un’implementazione graduale, Caliente sarà inoltre in grado di fornire operatori di sportsbooks selezionati in tutta l’America Latina accesso alla tecnologia di IGT PlaySports, estendendo la portata della tecnologia a oltre 100 luoghi aggiuntivi in otto paesi.

“La collaborazione con IGT Playports per il lancio della nostra nuova offerta di scommesse sportive al dettaglio è una pietra miliare entusiasmante per le corporación caliente e che coinvolgerà gli appassionati di sport in nove paesi”, ha dichiarato Eduardo Hernández Triana, CEO di Corporación Caliente. “Data la vasta esperienza globale di IGT e la versatilità e l’affidabilità della piattaforma IGT PlaySports, sono qualificati in modo univoco per aiutare le corporación Caliente a salire a livello di offerta di scommesse e offrire ancora più intrattenimento ai nostri giocatori”.

“IGT PlaySports è entusiasta di espandere la sua impronta tecnologica e di servizio in Messico e America Latina attraverso il nostro accordo di servizi al dettaglio e trading pluriennale con Caliente, uno dei più grandi operatori di scommesse sportive della regione”, ha affermato Joe Bertolone, IGT SVP Sports Betting. “Abbiamo lavorato di pari passo con il team Corporación Caliente per fornire una soluzione a prova di futuro e un programma di servizi di trading complementare che soddisferà le esigenze regionali, scala con opportunità future e appassionati di sport”.

