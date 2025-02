IGT PlaySports si espande in Nevada con le scommesse sportive nei Casinò Golden Nugget

International Game Technology PLC ha annunciato che IGT PlaySports™ sta ampliando la sua presenza nel settore delle scommesse sportive in Nevada attraverso un accordo tecnologico e di servizi con GN NV Holdings, LLC, proprietario e operatore dei casinò Golden Nugget. In base all’accordo, e attraverso un’implementazione graduale, IGT PlaySports fornirà tecnologia per le scommesse sportive retail e mobile inizialmente al Golden Nugget Casino Lake Tahoe, seguito dal Golden Nugget Casino Las Vegas e dal Golden Nugget Casino Laughlin.

Il Golden Nugget Casino Lake Tahoe è stato il primo dei tre casinò a passare a un sistema di scommesse sportive basato su IGT PlaySports, lanciando il suo sportsbook retail a gennaio 2025. Il Golden Nugget Casino Laughlin e il Golden Nugget Casino Las Vegas dovrebbero lanciare i loro nuovi programmi di scommesse sportive entro la fine dell’anno, iniziando con le scommesse retail e successivamente con l’opzione per le scommesse mobili.

“I casinò Golden Nugget in Nevada sono entusiasti di collaborare con IGT PlaySports per migliorare la nostra esperienza di scommesse sportive retail e mobile in tutto lo stato,” ha dichiarato Gerry Del Prete, Chief Operating Officer-Gaming di Fertitta Entertainment. “Gli scommettitori del Nevada sono esperti e sofisticati. Nel rilanciare il programma di scommesse del Golden Nugget, la nostra priorità è offrire un’esperienza fluida e migliorata con una tecnologia intuitiva che offra funzionalità eccezionali, tra cui opzioni di scommessa avanzate e aggiornamenti in tempo reale per mantenere alto il coinvolgimento dei giocatori.”

“Considerata la dimensione e la maturità del mercato delle scommesse sportive in Nevada, aggiungere tre casinò Golden Nugget alla lista dei clienti di IGT PlaySports è un traguardo che testimonia la qualità della nostra tecnologia e del nostro team,” ha dichiarato Joe Bertolone, SVP Sports Betting di IGT. “Non vediamo l’ora di aiutare i casinò Golden Nugget a migliorare il loro programma di scommesse sportive, realizzare la loro visione e coinvolgere i fan dello sport in Nevada con offerte localizzate, un menu di scommesse diversificato e una tecnologia superiore.”

Oltre a implementare la pluripremiata piattaforma IGT PlaySports, i tre casinò Golden Nugget offriranno i chioschi di scommesse self-service QuickBet di IGT PlaySports e sfrutteranno l’esperienza del team di Trading Advisory Services dell’azienda.

