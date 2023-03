IGT PlaySports™ promuove le scommesse sportive in Ohio tramite l’accordo BetSkybox

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua collaudata tecnologia IGT PlaySports™ sta espandendo la sua presenza in Ohio attraverso un accordo con BetSkybox per distribuire i chioschi

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua collaudata tecnologia IGT PlaySports™ sta espandendo la sua presenza in Ohio attraverso un accordo con BetSkybox per distribuire i chioschi PlaySports QuickBet™ di IGT presso ristoranti e bar autorizzati in tutto l’Ohio.

“BetSkybox è entusiasta di fornire la pluripremiata tecnologia di scommesse sportive di IGT ai nostri partner autorizzati e di offrire la comodità delle soluzioni di scommesse self-service di PlaySports ai numerosi appassionati di sport in tutto l’Ohio”, ha affermato Ron Frederickson, presidente di Skybox Sports Network / BetSkybox. “Le soluzioni di scommesse ad alte prestazioni di IGT aggiungeranno un ulteriore livello di entusiasmo mentre i clienti si riuniscono in questi stabilimenti sociali per guardare i loro sport e le loro squadre preferite”.

“L’espansione dell’impronta di IGT PlaySports in Ohio attraverso la nostra partnership con BetSkybox aumenta l’opportunità per gli appassionati di sport in tutto lo stato di godere di esperienze di scommesse premium mentre guardano le partite in ristoranti e bar”, ha affermato Joe Asher, presidente di IGT per le scommesse sportive. “Le squadre sportive professionistiche e collegiali di alto profilo dell’Ohio hanno basi di fan fedeli e impegnate. La semplicità e la natura intuitiva dei chioschi PlaySports di IGT renderanno facile per qualsiasi fan scommettere responsabilmente sulle proprie squadre sportive preferite”.

