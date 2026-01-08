IGT PlaySports continuerà a supportare le scommesse sportive retail e mobile nel Rhode Island fino al 2028

09 Gennaio 2026 - 08:09
Esteso l’accordo pluriennale tra IGT e la Rhode Island Lottery.
IGT annuncia la firma di un’estensione contrattuale di due anni con la Rhode Island Lottery che garantirà la continuità delle scommesse sportive retail e mobile a livello statale nel Rhode Island almeno fino a novembre 2028, grazie alla tecnologia IGT PlaySports.
L’accordo rafforza una collaborazione di lungo periodo e conferma il ruolo di IGT come partner tecnologico chiave per le operazioni di scommesse sportive dello Stato, contribuendo alla generazione di entrate a beneficio della comunità e delle cause pubbliche sostenute dalla Lottery.
“Siamo molto soddisfatti di proseguire la nostra relazione di lungo termine con la Rhode Island Lottery fino al 2028 e di contribuire a generare entrate significative per lo Stato attraverso le operazioni di scommesse sportive supportate dalla tecnologia PlaySports», ha dichiarato Joe Bertolone, Senior Vice President Sports Betting di IGT. «Continuiamo a investire nell’app Sportsbook Rhode Island per garantire alla Lottery un prodotto di scommesse di eccellenza, capace di avere un impatto positivo sugli impegni dello Stato a favore delle buone cause.”
PressGiochi