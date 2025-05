IGT PlayDigital presenta MEGA VAULT: nuove promo per USA e Ontario

International Game Technology PLCannuncia il lancio di MEGA VAULT™ di IGT PlayDigital™ – una nuova innovazione nella sua soluzione per il coinvolgimento dei giocatori. Alimentato dalla IGT PlayDigital Engagement Platform, una suite personalizzabile di strumenti per l’interazione con i giocatori, MEGA VAULT riunisce i rinomati strumenti di engagement dell’azienda – come Prize Drops, Leaderboards, Marketing Jackpots e altro ancora – in un’unica esperienza promozionale. Progettato per massimizzare entusiasmo, coinvolgimento e premi, MEGA VAULT mira a offrire campagne d’impatto, fluide e accattivanti, capaci di fidelizzare i giocatori nel lungo periodo.

Il lancio del marchio promozionale MEGA VAULT include anche una nuova funzionalità all’interno del set di strumenti della Engagement Platform. I clienti di PlayDigital possono ora combinare gli strumenti esistenti della piattaforma, sbloccando la possibilità di realizzare promozioni uniche e creare possibilità promozionali illimitate. Le prime funzionalità combinate comprendono gli strumenti Multi Drop e Leaderboard, che consentono agli operatori di coinvolgere e premiare i propri giocatori contemporaneamente.

La prima promozione MEGA VAULT è iniziata il 23 maggio, con la partecipazione di importanti operatori come Fanatics Casino, FanDuel Casino e Rush Street Interactive, che hanno offerto ai propri giocatori nuovi ed entusiasmanti modi per interagire con i contenuti e vincere premi.

“Siamo entusiasti delle nuove possibilità promozionali che possiamo offrire ai giocatori di Fanatics grazie a MEGA VAULT,” ha dichiarato Kieron Shaw, Senior Content Manager di Fanatics Casino. “MEGA VAULT rappresenta una soluzione unica e coinvolgente che eleva l’esperienza del giocatore.”

“RSI è lieta di offrire ai propri giocatori, negli Stati Uniti e in Ontario, funzionalità promozionali innovative che ci permettono di coinvolgerli e premiarli con nuove promozioni e premi entusiasmanti,” ha affermato Richard Schwartz, CEO di Rush Street Interactive. “Il lancio di MEGA VAULT di IGT PlayDigital rappresenta un altro passo avanti nel nostro obiettivo di mettere sempre i giocatori al primo posto, offrendo loro esperienze divertenti in grado di guadagnarne la lealtà e la fidelizzazione nel lungo periodo.”

“Siamo entusiasti di introdurre il prossimo capitolo dell’engagement dei giocatori con il lancio di MEGA VAULT di IGT PlayDigital,” ha commentato Gil Rotem, Presidente di IGT PlayDigital. “Grazie all’utilizzo del set di strumenti della Engagement Platform, MEGA VAULT fornirà un modo coerente ed entusiasmante per i nostri clienti di realizzare promozioni uniche e offrire un’esperienza di gioco superiore, tutto tramite un unico hub centrale. Sfruttando appieno il potenziale della nostra piattaforma, gli operatori possono sbloccare più opportunità per premiare i giocatori, generare più entusiasmo e offrire più valore che mai.”

IGT PlayDigital ha lanciato per la prima volta la Engagement Platform nel 2023, con un insieme di strumenti promozionali progettati per massimizzare il coinvolgimento e l’intrattenimento dei giocatori. La piattaforma è stata recentemente nominata “Miglior Prodotto Digitale” ai Global Gaming Award 2024, sezione Americas. Il lancio del nuovo marchio promozionale MEGA VAULT rappresenta una fase entusiasmante nell’evoluzione di questo prodotto.

PressGiochi