IGT PlayDigital lancia contenuti pluripremiati in Sudafrica tramite Hollywoodbets

IGT e Hollywoodbets hanno annunciato il lancio dei contenuti di IGT PlayDigital™ nel mercato del gioco online sudafricano, con un portafoglio iniziale di 20 giochi ora disponibile per i giocatori tramite Hollywoodbets, uno degli operatori leader del Paese.

Hollywoodbets offrirà ai propri utenti l’accesso ad alcuni dei titoli più apprezzati, inclusi bestseller globali di comprovato successo come Cash Eruption™, Cleopatra™ e Mystery of the Lamp Treasure Oasis™.

Il lancio segna l’ingresso di IGT PlayDigital in un mercato iGaming africano in rapida crescita e rafforza l’offerta di Hollywoodbets grazie all’aggiunta dei contenuti più amati dai giocatori del portafoglio IGT PlayDigital.

«L’espansione in Sudafrica rappresenta un traguardo importante per IGT PlayDigital, mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza globale», ha dichiarato Gil Rotem, CEO di IGT Digital. «La collaborazione con Hollywoodbets ci consente di portare in un mercato dinamico e in rapida evoluzione un portafoglio consolidato di titoli ad alte performance e apprezzati dai giocatori. Il nostro obiettivo è offrire contenuti coinvolgenti in grado di soddisfare le aspettative degli utenti e generare valore duraturo per i nostri partner».

«Con il maggior numero di visite al sito nel mercato iGaming sudafricano, Hollywoodbets è lieta di offrire ai propri giocatori in Sudafrica il portafoglio di contenuti globalmente riconosciuti di IGT PlayDigital», ha dichiarato Wayde Dorkin, Head of Product di Hollywoodbets. «L’aggiunta di titoli iconici come Cleopatra e Cash Eruption rafforza la nostra offerta e conferma il nostro impegno nel fornire esperienze di intrattenimento premium. Questa collaborazione sostiene la nostra strategia volta a proporre contenuti diversificati e di alta qualità alla nostra crescente base clienti».

Dopo questo lancio iniziale, nei prossimi mesi è prevista la distribuzione di ulteriori 20 titoli, mentre la collaborazione continuerà a svilupparsi.

Grazie alla sua solida esperienza nel settore del gioco terrestre, IGT PlayDigital offre un portafoglio omnicanale distintivo, trasferendo nel mondo digitale il valore dei propri marchi riconosciuti e contenuti orientati alle performance.

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