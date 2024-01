IGT ottiene un nuovo riconoscimento in materia ESG

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver ricevuto un rating MSCI ESG pari a AAA, il punteggio più alto possibile presentato dall’agenzia di rating globale. Questo aumento del punteggio anno su anno dimostra la continua leadership di IGT in termini di sostenibilità nella gestione dei rischi e delle opportunità legati ai fattori ESG. IGT ha ottenuto punteggi particolarmente positivi nelle categorie governance, sicurezza e qualità dei prodotti, emissioni di carbonio e gestione del lavoro.

“Il conseguimento del rating ESG MSCI AAA da parte di IGT dimostra il nostro forte impegno nel migliorare i risultati di sostenibilità a livello aziendale attraverso le nostre continue iniziative di Sustainable Play”, ha affermato Wendy Montgomery, IGT SVP, Marketing, Comunicazione e Sostenibilità. “La sostenibilità è integrata in tutte le nostre attività quotidiane poiché ci concentriamo sulla creazione di valore a lungo termine per i nostri principali stakeholder.”

I rating ESG di MSCI mirano a misurare la resilienza di un’azienda ai rischi ESG a lungo termine. Alle aziende viene assegnato un punteggio su una scala AAA-CCC relativa al settore in relazione alle questioni più rilevanti in base al modello di business di un’azienda.

MSCI ESG Research fornisce ricerche approfondite, valutazioni e analisi delle pratiche aziendali legate all’ambiente, al sociale e alla governance di migliaia di aziende in tutto il mondo. La ricerca di MSCI è progettata per fornire approfondimenti critici che possano aiutare gli investitori istituzionali a identificare rischi e opportunità che la ricerca sugli investimenti tradizionale potrebbe trascurare. I rating ESG MSCI vengono utilizzati anche nella costruzione degli indici MSCI ESG, prodotti da MSCI, Inc.

