IGT ottiene il miglior punteggio ESG

International Game Technology PLC annuncia di aver raggiunto un punteggio ESG (ambientale, sociale e di governance) di 4,3 su 5,0 da FTSE Russell, posizionandosi nel 97° percentile all’interno del settore Viaggi e Tempo Libero nei punteggi ESG di FTSE Russell. Questo rappresenta un miglioramento rispetto al precedente punteggio ESG di IGT, che era di 4,2 su 5,0 nel 2023, dimostrando il continuo impegno dell’azienda nel migliorare le proprie prestazioni ESG.

“In qualità di azienda impegnata a migliorare continuamente le nostre pratiche di sostenibilità e leadership, IGT è orgogliosa di ottenere ancora una volta un miglior punteggio ESG da FTSE Russell,” ha dichiarato Wendy Montgomery, SVP di Marketing, Comunicazione e Sostenibilità di IGT. “Attraverso il nostro programma globale Sustainable Play, implementiamo pratiche e politiche sostenibili in tutta l’azienda e questo punteggio migliorato conferma i nostri continui sforzi.”

Il modello di punteggio ESG di FTSE Russell consente agli investitori di comprendere l’esposizione e la gestione delle questioni ESG da parte di un’azienda in più dimensioni. I punteggi ESG comprendono una valutazione complessiva suddivisa in indicatori di base e tematici. Basati su oltre 300 valutazioni di singoli indicatori, i punteggi vengono applicati in base alle circostanze specifiche di ciascuna azienda. I punteggi ESG sono allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, tutti riflessi nel quadro ESG di FTSE Russell.

