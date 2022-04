IGT ottiene la certificazione G4 per il gioco responsabile sulle scommesse sportive

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di essere diventato il primo fornitore statunitense nel settore dei giochi a ricevere l’accreditamento di gioco responsabile del Global Gambling Guidance Group (G4) per le sue operazioni di scommesse sportive. Con questo monumentale risultato del G4, IGT è certificata nel gioco responsabile nei suoi quattro segmenti di prodotto che comprendono la lotteria, il gioco, il digitale e le scommesse.

“L’approccio proattivo di IGT al gioco responsabile e al raggiungimento di prestigiose certificazioni G4 stabilisce il ritmo per l’intero settore per andare al di là di ciò che le normative statali impongono quando si tratta di protezione dei giocatori”, ha affermato Joe Asher, Presidente di IGT di scommesse sportive. Mentre le scommesse sportive continuano la sua espansione negli Stati Uniti, IGT sta dimostrando attivamente che ora è più importante che mai esercitare un forte supporto al gioco responsabile. Siamo onorati di essere il primo fornitore del settore a ottenere l’accreditamento per il gioco responsabile delle scommesse sportive e non vediamo l’ora a lavorare con i nostri clienti per implementare le nostre migliori soluzioni per i loro giocatori”.

“G4 plaude a IGT per aver reso il gioco responsabile una priorità assoluta in tutti i suoi settori verticali di business”, ha affermato Pieter Remmers, Presidente del Consiglio di amministrazione di G4. “G4 apprezza avere IGT come membro accreditato e felice di vedere che l’azienda continua a guidare l’industria del gioco con le sue iniziative di gioco responsabile”.

