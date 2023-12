IGT ottiene il punteggio più alto nell’indice sull’uguaglianza aziendale 2023-2024 della Human Rights Campaign Foundation

International Game Technology PLC ha annunciato di aver ricevuto un punteggio massimo di 100 nel Corporate Equality Index (CEI) 2023-2024 della Human Rights Campaign (HRC) Foundation, il principale sondaggio di benchmarking e rapporto della nazione che misura le politiche e le pratiche aziendali relative all’uguaglianza sul posto di lavoro LGBTQ+.

Il CEI 2023-2024 comprende 1.384 partecipanti e mostra come le aziende con sede negli Stati Uniti promuovono politiche sul posto di lavoro amichevoli per LGBTQ+ negli Stati Uniti e all’estero. Il braccio educativo del più grande gruppo nazionale di difesa dei diritti civili LGBTQ+, la Fondazione HRC, ha valutato le aziende in base a criteri dettagliati basati su quattro pilastri centrali:

Politiche di non discriminazione tra le entità aziendali.

Benefici equi per i lavoratori LGBTQ+ e le loro famiglie.

Sostenere una cultura inclusiva.

Responsabilità sociale delle imprese.

“Il riconoscimento di IGT con un punteggio massimo nel Corporate Equality Index 2023-2024 di HRC dimostra il nostro impegno nel fornire una cultura del posto di lavoro inclusiva in cui i dipendenti LGBTQ+ sono accolti e valorizzati”, ha affermato Brian Blake, Vicepresidente di IGT, Diversità, equità e inclusione. “Negli ultimi anni, IGT ha implementato una serie di importanti politiche, pratiche e vantaggi per rendere IGT un datore di lavoro più inclusivo per i professionisti LGTBQ+, rafforzare l’alleanza a livello aziendale e supportare l’obiettivo di IGT di apprendimento e miglioramento continui del DEI.”

“Per oltre due decenni, le aziende hanno svolto un ruolo importante nel promuovere l’uguaglianza LGBTQ+ concentrando le esigenze e le voci dei dipendenti quando si tratta di inclusione sul posto di lavoro. Anche se c’è ancora molto lavoro da fare, la crescita anno su anno della partecipazione alla CEI è in aumento. prova di una comunità imprenditoriale che riconosce la responsabilità e il valore nel sostenere l’equità e l’inclusione”, ha affermato RaShawn “Shawnie” Hawkins, direttore senior della campagna per i diritti umani sull’uguaglianza sul posto di lavoro. “Il nostro obiettivo alla Human Rights Campaign Foundation è lavorare in uno spirito di partnership con le aziende, fornendo risorse educative, conducendo benchmarking e collaborando su come le aziende possano supportare la comunità LGBTQ+.”

Dal 2018, quando IGT ha creato l’Ufficio per la Diversità e l’Inclusione (ora Ufficio per la Diversità, l’Equità e l’Inclusione), la Società ha implementato una serie di programmi, cambiamenti politici e di sistema e ha condotto pratiche che hanno promosso tutte le dimensioni della diversità per rendere un datore di lavoro più attraente e inclusivo. Queste azioni includono:

Implementare processi di assunzione più inclusivi ed equi, incluso l’utilizzo di bacheche di lavoro LGBTQ+ per pubblicare posizioni.

Creazione e supporto di gruppi di impatto sui dipendenti (EIG) guidati dai dipendenti e sponsorizzati dai dirigenti per lavorare in modo coeso con il team DEI di IGT e supportare lo sviluppo di nuove programmazioni e politiche.

Facilitare corsi di formazione obbligatori e facoltativi per i dipendenti che aiutino a sostenere le iniziative di IGT in materia di diversità, equità e inclusione, compresa la formazione sui pregiudizi inconsci, sulla consapevolezza culturale e sulle molestie.

Stabilire linee guida sulla transizione di genere per supportare al meglio un dipendente e il suo manager, un partner commerciale delle risorse umane o una persona a carico di un dipendente che sta effettuando la transizione.

L’impegno di IGT nei confronti dei dipendenti LGBTQ+ si estende agli uffici e alle strutture globali dell’azienda attraverso la sua politica relativa a servizi igienici/strutture transgender e politiche relative al codice di abbigliamento neutro rispetto al genere.

L’opzione volontaria per i dipendenti di selezionare e condividere personalmente i loro pronomi preferiti. Rispettare e creare spazio per riconoscere l’identità di genere è un elemento centrale del DEI all’IGT.

