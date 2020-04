IGT: nuovi incarichi per Dorothy Costa e Mario Di Loreto

International Game Technology ha nominato Dorothy Costa come nuovo Global Head of People and Transformation, mentre ha nominato Mario Di Loreto come vice presidente esecutivo e consulente senior dell’amministratore delegato del gruppo Marco Sala.

Costa passa al nuovo incarico, dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente della divisione People and Transformation per il Nord America. Ha più di 26 anni di esperienza nelle risorse umane, di cui 22 nel settore della lotteria e dei giochi. Nella sua nuova posizione, Costa svolgerà una supervisione strategica per le risorse umane IGT e la funzione Transformation. Ciò riguarderà tutto il personale della business unit, ricompense totali, diversità e inclusione, la trasformazione dell’organizzazione e la gestione dei talenti.

“Desidero congratularmi con Dorothy Costa, con la quale lavorerò a stretto contatto mentre assume il ruolo di responsabile globale al People and Transformation e continuiamo a far progredire la leadership di IGT attirando e coltivando il principale talento del nostro settore”, ha affermato Sala.

Nel frattempo, Di Loreto arriva al nuovo incarico dopo aver ricoperto la posizione di vice presidente esecutivo IGT per People and Transformation. Il nuovo ruolo di Di Loreto durerà almeno fino alla fine del 2020. “Vorrei ringraziare Mario Di Loreto per l’implementazione di un modello operativo strategico che ha notevolmente giovato alla nostra azienda e alla forza lavoro globale”, ha affermato Sala.

