IGT nominata “Best Place to Work for LGBTQ+ Equality” dalla Human Rights Campaign Foundation

IGT ha annunciato oggi di aver ricevuto il punteggio di 100 nel Corporate Equality Index 2022 della Human Rights Campaign (HRC) Foundation ( CEI), facendo guadagnare all’azienda globale l’ambita designazione “Best Place to Work for LGBTQ+ Equality”.

Il principale sondaggio di benchmarking per l’uguaglianza sul posto di lavoro, il CEI valuta le politiche e le pratiche aziendali per misurare l’impegno di un datore di lavoro per l’uguaglianza sul posto di lavoro. IGT si unisce ai ranghi di un record di 842 società con sede negli Stati Uniti per ricevere un punteggio CEI perfetto quest’anno.

La Fondazione HRC ha valutato le aziende in base a criteri dettagliati su quattro pilastri centrali:

Politiche di non discriminazione tra le entità aziendali.

Benefici equi per i lavoratori LGBTQ+ e le loro famiglie.

Sostenere una cultura inclusiva.

Responsabilità sociale d’impresa.

“L’ottenimento da parte di IGT della designazione ‘Best Place to Work for LGBTQ+ Equality’ dalla HRC Foundation è un riflesso del nostro impegno a fornire una cultura del posto di lavoro che sia accogliente, equa e responsabilizzante per i dipendenti in tutto il mondo”, ha affermato Vincent Sadusky, CEO di IGT. “Desidero ringraziare i nostri circa 11.000 dipendenti in tutto il mondo, in particolare i membri di PRIDE con IGT, che insieme all’Office of Diversity and Inclusion abbracciano e attivano i valori fondamentali di IGT e hanno contribuito a questo traguardo fondamentale”.

“Questa designazione rafforza il fatto che l’impegno di IGT per la diversità, l’equità e l’inclusione. Sono orgogliosa che IGT abbia adottato misure coerenti per garantire che questo non sia il caso dei nostri colleghi “, ha affermato Melissa Pursley, vicepresidente di IGT e COO IGT Indiana e co-sponsor esecutivo di PRIDE con IGT.

