IGT, nel terzo trimestre ricavi per 1,06 miliardi di dollari

Ricavi consolidati di 1,06 miliardi di dollari, in crescita dell’8%, reddito operativo di $ 211 milioni, EBITDA rettificato di $ 402.

I dati registrati nel terzo trimestre 2022 da IGT riflettono la solida redditività della lotteria globale e il forte aumento del segmento Global Gaming. Completata l’acquisizione di iSoftBet, uno dei principali fornitori di contenuti di iGaming e aggregatore di terze parti, per circa 160 milioni di euro.

“L’organizzazione di IGT in tre segmenti di business consente ai nostri team di concentrarsi sullo sviluppo e sulla fornitura di prodotti e servizi best-in-class”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “I risultati sono evidenziati dall’accelerazione dei ricavi e dall’espansione degli utili nel terzo trimestre, raggiungendo la fascia alta delle nostre prospettive di margine. Le tendenze della domanda di clienti e giocatori rimangono incoraggianti e la suite di prodotti e soluzioni innovativi di IGT non è mai stata migliore. Inoltre, abbiamo raggiunto la leva del debito più bassa nella storia della Società, restituendo un capitale record di 224 milioni di dollari agli azionisti quest’anno”.

“La nostra strategia per innovare, ottimizzare e crescere sta alimentando i progressi in tutto il portafoglio”, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT. “I solidi flussi di cassa da inizio anno e i proventi della vendita dell’attività di servizi commerciali/pagamenti di prossimità in Italia, oltre alla gestione proattiva delle responsabilità, ci hanno consentito di ridurre l’indebitamento al livello più basso di sempre. Questo profilo di credito migliorato offre una maggiore flessibilità finanziaria per eseguire la strategia ampliata e bilanciata di allocazione del capitale presentata all’Investor Day lo scorso novembre”.

PressGiochi