IGT: nel secondo trimestre, registrati ricavi di 1,02 miliardi di dollari

“La forte domanda di clienti e giocatori per i prodotti e le soluzioni di IGT ha guidato alcuni dei nostri risultati di profitto più forti di sempre nel secondo trimestre e nella prima metà dell’anno”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Il nostro profilo aziendale è supportato da significativi flussi di entrate ricorrenti supportati da contratti a lungo termine e mercati finali resilienti, fornendo una solida base su cui crescere. Siamo concentrati sull’esecuzione dei nostri obiettivi strategici e sulla creazione di valore irresistibile per i nostri stakeholder”.

“I risultati del primo semestre ci hanno messo saldamente sulla strada per il raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari per il 2022”, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT. “Il rigore sui costi e le opportunità di ricavi incrementali ci consentono di mantenere le nostre prospettive di margine di reddito operativo per l’intero anno nonostante i movimenti valutari sfavorevoli e le sfide macroeconomiche. Allo stesso tempo, stiamo restituendo un capitale significativo agli azionisti tramite dividendi e riacquisti di azioni”.

IGT ha recentemente acquisito iSoftBet, uno dei principali fornitori di contenuti iGaming e aggregatore di terze parti, ampliando notevolmente la libreria di contenuti proprietari dell’azienda e fornendo una piattaforma di aggregazione di giochi di livello mondiale.

Ha vinto il premio “Fornitore della lotteria dell’anno” agli SBC Awards North America 2022 a luglio Ha annunciato una partnership ampliata per le scommesse sportive con SuperBook® Sports in Tennessee, il quarto stato in cui la piattaforma PlaySports di IGT sta alimentando l’app di scommesse mobili SuperBook Sports

Ha ricevuto una medaglia d’oro per la valutazione della sostenibilità da EcoVadis, una delle principali agenzie di valutazione della sostenibilità

Nel report si registrano:

Ricavi consolidati di 1,02 miliardi di dollari, in calo del 2% come riportato, o in aumento del 3% a valuta costante, da 1,04 miliardi di dollari dell’anno precedente

Entrate della lotteria globale di $ 648 milioni rispetto ai $ 725 milioni del periodo dell’anno precedente, che includevano $ 70 milioni di benefici dell’anno precedente principalmente dalla chiusura delle sale da gioco in Italia

Le entrate di Global Gaming aumentano del 21%, o del 23% a valuta costante, a 330 milioni di dollari, guidate dalla forte domanda di unità sostitutive negli Stati Uniti e in Canada, dai prezzi di vendita medi più elevati e dall’aumento dei rendimenti

Entrate digitali e scommesse di 43 milioni di dollari, stabili rispetto all’anno precedente, poiché la crescita di iCasino negli Stati Uniti è parzialmente compensata dalla debolezza in altri mercati;

Le entrate lorde di gioco del mercato delle scommesse sportive del Nord America sono state influenzate da livelli di attesa inferiori

Reddito operativo di $ 228 milioni, in calo del 7% come riportato, o in aumento dell’1% a valuta costante, da $ 244 milioni nel periodo dell’anno precedente

Il reddito operativo della lotteria globale è diminuito, principalmente a causa di circa $ 60 milioni relativi ai benefici dell’anno precedente di cui sopra Global Gaming aumenta grazie all’aumento delle entrate e del flusso di profitti, parzialmente compensato dall’aumento dei costi della catena di approvvigionamento

Il reddito operativo di Digital & Betting di $ 8 milioni è stato relativamente stabile rispetto all’anno precedente

L’EBITDA rettificato di 409 milioni di dollari corrisponde al livello record dell’anno precedente a valuta costante;

Il margine EBITDA rettificato del 40% rimane tra i più alti nella storia dell’azienda

Interessi passivi netti di $ 75 milioni rispetto ai $ 91 milioni dell’anno precedente, trainati da saldi di debito e tassi di interesse medi inferiori.

