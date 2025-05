IGT, nel primo trimestre ricavi per $583 milioni

International Game Technology (IGT) ha riportato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2025 che si è concluso il 31 marzo.

“Le vendite globali di biglietti istantanei e giochi di disegno continuano ad espandersi, guidati da una costante innovazione del gioco e ottimizzazione del portfolio”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Mentre il mondo attualmente sta affrontando una grande incertezza, siamo entusiasti delle iniziative su cui stiamo lavorando per guidare una crescita sostenibile, a lungo termine per gli azionisti”.

“Il profitto del primo trimestre era in linea con le aspettative”, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT. “Data la minore attività multi-stato U.S. jackpot e l’attuale peggioramento del contesto macroeconomico, riteniamo che è probabile che ci troveremo al limite inferiore dei ricavi dell’intero anno e delle previsioni di EBITDA rettificato fornite a febbraio. Con un solido profilo finanziario e un’ampia liquidità in vista di importanti rinnovi dei contratti, rimaniamo ben posizionati per il futuro”.

Nel primo trimestre del 2025, IGT ha registrato 583 milioni di dollari di ricavi, contro i 661 milioni del primo trimestre del 2024 segnando quindi un calo del 12%.

Il reddito operativo ammonta, invece, a $138 milioni contro i 219 milioni dello stesso periodo dello scorso anno (-37%)

Il reddito da attività continuative è pari a 8 milioni di dollari rispetto ai 116 milioni del primo trimestre del 2024, segnando quindi una flessione del 93%.



L’EBITDA rettificato è di $250 milioni rispetto ai $327 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente (-24%).

Per il resto del 2025, la società prevede ora entrate di circa $ 2,55 miliardi e EBITDA rettificata di circa $ 1,10 miliardi, che si allineano con la fascia bassa delle gamme originali fornite nel febbraio 2025. Inoltre, è previsto un utilizzo di cassa di circa $ 350 milioni, principalmente tenendo conto dell’impatto valutario sui pagamenti legati alla concessione del gioco del Lotto in Italia.

PressGiochi