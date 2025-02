IGT, nel 2024 ricavi a $2,5 miliardi grazie a gratta&vinci e lotterie (4,1% in Italia)

International Game Technology ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2024. L’azienda ha raggiunto gli obiettivi previsti, grazie alla crescita delle vendite di biglietti istantanei e giochi a estrazione in diverse aree geografiche.

Ricavi : $651 milioni, trainati dall’espansione delle vendite di biglietti istantanei e giochi a estrazione.

: $651 milioni, trainati dall’espansione delle vendite di biglietti istantanei e giochi a estrazione. Utile operativo : $116 milioni, con un margine del 17,9%.

: $116 milioni, con un margine del 17,9%. EBITDA rettificato: $290 milioni, con un margine del 44,5%, grazie alla solidità del business ricorrente e agli investimenti in iniziative di crescita.

Performance finanziaria 2024

Per l’intero anno 2024, IGT ha registrato risultati in linea con le previsioni, confermando la solidità del proprio modello di business.

Ricavi : $2,5 miliardi, grazie alle vendite di biglietti istantanei e giochi a estrazione in USA, Canada e Italia.

: $2,5 miliardi, grazie alle vendite di biglietti istantanei e giochi a estrazione in USA, Canada e Italia. Utile operativo : $271 milioni, con un margine del 10,8%.

: $271 milioni, con un margine del 10,8%. EBITDA rettificato : $1,17 miliardi, con un margine del 46,6%, riflettendo la redditività del business lotterie.

: $1,17 miliardi, con un margine del 46,6%, riflettendo la redditività del business lotterie. Flusso di cassa operativo consolidato : $1,03 miliardi, di cui $689 milioni da operazioni continuative.

: $1,03 miliardi, di cui $689 milioni da operazioni continuative. Flusso di cassa libero: $659 milioni, con oltre l’80% generato dalle operazioni continuative.

Prospettive per il 2025

Grazie a un business core solido e ricorrente, IGT si trova in una posizione vantaggiosa per il 2025. La società ha recentemente completato la revisione strategica con la vendita della divisione Gaming & Digital per $4,05 miliardi in contanti. “Il 2024 è stato un anno di trasformazione con la conclusione della nostra revisione strategica e la vendita della nostra divisione Gaming & Digital,” ha dichiarato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Le nostre capacità nel settore Lottery e lo sviluppo di contenuti innovativi ci consentono di effettuare investimenti mirati per la crescita a lungo termine e il ritorno degli investitori.”

Max Chiara, CFO di IGT, ha aggiunto: “Abbiamo ottenuto solidi risultati finanziari nel 2024, generando robusti flussi di cassa per investire nel business, ridurre il debito e restituire capitale agli azionisti. La nostra attività principale offre un profilo di crescita costante e rappresenta una solida base per il prossimo ciclo di investimenti, con l’obiettivo di estendere la durata del nostro portafoglio oltre gli otto anni.”

Nel 2024, l’azienda ha annunciato la vendita della divisione Gaming & Digital per 4,05 miliardi di dollari a fondi gestiti da Apollo Global Management, con chiusura prevista entro il terzo trimestre del 2025. Ha inoltre ottenuto un contratto di gestione delle strutture della lotteria del Colorado per sette anni e un contratto decennale in Lussemburgo. Sono stati firmati importanti rinnovi per la gestione delle lotterie, tra cui un’estensione di nove anni con la Tennessee Education Lottery, dieci anni con la North Carolina Education Lottery, dodici anni in Lituania e tre anni in Mississippi e Virginia. In Germania è stato recentemente assegnato un rinnovo di sette anni. Per i servizi di biglietti istantanei, l’azienda ha siglato un contratto triennale in Portogallo, un accordo quinquennale in Spagna e un’estensione triennale con FDJ in Francia.

Nel quarto trimestre del 2024, il fatturato è stato di 651 milioni di dollari, in calo del 4% rispetto ai 681 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a causa del confronto con un anno record per le vendite di prodotti. Tuttavia, si tratta del secondo miglior trimestre nella storia della società per questo segmento. Le vendite nei negozi hanno registrato una forte crescita, con un incremento del 7,0% in Italia, normalizzato al 3,9% per il numero di giorni di vendita. Il reddito operativo è stato di 179 milioni di dollari, inferiore ai 197 milioni dell’anno precedente, a causa di maggiori investimenti aziendali e fluttuazioni valutarie negative. L’utile netto da operazioni continue è cresciuto a 116 milioni di dollari rispetto ai 73 milioni dell’anno precedente, con un miglioramento del margine al 17,9% rispetto al 10,7%. Questo risultato è stato favorito da minori spese per interessi grazie alla riduzione dell’indebitamento e al rifinanziamento di un’obbligazione a un tasso inferiore, oltre a un guadagno sul cambio EUR/USD.

Nel complesso del 2024, il fatturato annuo si è attestato a 2,5 miliardi di dollari, in linea con l’anno precedente, grazie alla forte crescita delle vendite nei negozi, trainata da un aumento del 4,1% in Italia. L’utile operativo è stato di 686 milioni di dollari, rispetto ai 752 milioni dell’anno precedente, a causa di maggiori costi di ristrutturazione e investimenti aziendali. L’utile netto da operazioni continue è stato di 271 milioni di dollari, con un margine del 10,8%, rispetto ai 265 milioni e al 10,5% dell’anno precedente. L’EBITDA rettificato è stato di 1,17 miliardi di dollari, con un margine del 46,6%, rispetto agli 1,21 miliardi e al 48,0% dell’anno precedente. L’andamento positivo in Italia ha compensato la minore attività legata ai jackpot multi-statali negli Stati Uniti e i maggiori investimenti in personale e rinnovi contrattuali.

L’utile diluito per azione è rimasto stabile a 0,57 dollari, con una riduzione della versione rettificata da 0,95 a 0,67 dollari a causa di un minore utile operativo e un maggiore carico fiscale. Il flusso di cassa consolidato è stato di 1,03 miliardi di dollari, mentre quello derivante dalle operazioni continue è stato di 689 milioni di dollari, inferiore ai 916 milioni dell’anno precedente per via della tempistica dei pagamenti fiscali. Il debito netto è sceso a 4,8 miliardi di dollari dai 5,2 miliardi di fine 2023, grazie anche a un beneficio di circa 140 milioni di dollari derivante dalle fluttuazioni del cambio EUR/USD. Il rapporto di leva finanziaria è di 2,4x, considerando una riduzione del debito di 2 miliardi di dollari dopo la chiusura della vendita del business Gaming & Digital.

