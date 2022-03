IGT: nel 2021 ricavi in crescita del 31% a 4,1 miliardi di $

I ricavi del 2021 sono aumentati del 31% a 4,1 miliardi di dollari grazie a una crescita a due cifre in tutti i segmenti.

Lo fa sapere il Gruppo IGT che oggi ha pubblicato i dati relativi al quarto trimestre 2021 e all’intero anno.



Il reddito operativo per l’intero anno è di $ 902 milioni, il più alto nella storia dell’azienda, grazie alla forte leva operativa della lotteria globale e ai risparmi sui costi strutturali a livello aziendale.

Generato oltre $ 1,0 miliardi di liquidità dalle operazioni e $ 770 milioni di free cash flow nel 2021, inclusi flussi di cassa record nel quarto trimestre; Indebitamento netto ridotto di 1,4 miliardi di dollari.

“I nostri risultati finanziari per il 2021 riflettono le migliori prestazioni in termini di entrate, profitti e flussi di cassa negli ultimi quattro anni, raggiungendo o superando i livelli target di una forte performance in tutto il portafoglio”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di IGT. “Abbiamo compiuto importanti progressi su diversi obiettivi strategici e sono entusiasta di guidare IGT nel prossimo capitolo della sua evoluzione. Abbiamo fissato obiettivi pluriennali aggressivi ma realizzabili e abbiamo una strategia mirata per massimizzare il valore per tutti gli stakeholder”.

“Il miglioramento della leva finanziaria a 3,5 volte un anno prima del previsto ci consente di perseguire un quadro di allocazione del capitale equilibrato che supporti gli investimenti per la crescita, la continua riduzione del debito e il ripristino dei rendimenti del capitale attraverso dividendi trimestrali e riacquisti di azioni”, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT . “All’inizio del 2022, la Società si trova in un’ottima posizione, con una solida condizione finanziaria e solide basi per un’ulteriore crescita”.

