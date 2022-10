IGT migliora la sicurezza dei giocatori in Oregon

International Game Technology PLC ha annunciato che fornirà alla lotteria dell’Oregon le soluzioni cashless basate su account di videolotteria di IGT tramite il suo sistema centrale INTELLIGEN™. La lotteria dell’Oregon consentirà le tecnologie cashless basate sull’account sugli oltre 11.500 terminali della lotteria video (VLT) in tutto lo stato.

“Attraverso l’implementazione della soluzione basata sull’account di IGT, i giocatori della Oregon Lottery VLT avranno la possibilità di salvare ingenti vincite sugli account dei giocatori per il riscatto, eliminando la necessità di biglietti cartacei che possono essere smarriti o rubati”, ha affermato Barry Pack, Oregon Lottery Director “È anche un altro piccolo passo verso la conoscenza di chi gioca ai nostri giochi, che è un nostro obiettivo a lungo termine”.

“La lotteria dell’Oregon gestisce uno dei programmi VLT di maggior successo in Nord America e l’integrazione delle soluzioni cashless INTELLIGEN di IGT consentirà molti vantaggi ai giocatori offrendo al contempo flessibilità per soddisfare le aspettative e le normative del mercato in evoluzione”, ha affermato Ryan Reddy, IGT SVP, Global Product Management , Sistemi VLT, Pagamenti e Poker. “Dato che la domanda di tecnologia senza contanti è cresciuta enormemente negli ultimi due anni, IGT plaude al continuo approccio lungimirante della Lotteria dell’Oregon ad evolversi con le innovazioni del settore, massimizzando i contributi alle buone cause nello stato.”

La funzionalità basata sull’account di IGT si integra perfettamente con il sistema centrale INTELLIGEN che collega tutti i VLT della lotteria in Oregon. La funzionalità consente alla lotteria dell’Oregon di creare un sito Web in cui i giocatori possono creare account e accelerare il riscatto dei biglietti vincenti della lotteria video.

Inoltre, mentre Oregon Lottery si sta concentrando sul processo di rimborso, la funzionalità basata sull’account di IGT può essere sfruttata per offrire ai giocatori ulteriori opportunità, come il gateway di pagamento IGTPay™ di proprietà di IGT che consente opzioni di finanziamento esterne sicure e conformi. Con questo gateway di pagamento, i giocatori possono utilizzare un dispositivo personale per finanziare i propri conti da una serie di fonti.

