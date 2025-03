IGT Lottery ottiene per la sesta volta consecutiva la certificazione europea

International Game Technology (IGT) ha annunciato che la sua filiale italiana, IGT Lottery, ha ottenuto la certificazione European Lotteries (EL) Responsible Gaming (RG) per la sesta volta consecutiva.

Attraverso un accordo tra European Lotteries e la World Lottery Association (WLA), IGT Lottery ha anche ottenuto la certificazione WLA Responsible Gaming di livello 4, il livello più alto disponibile. La certificazione EL RG è stata sviluppata per promuovere l’adozione delle best practice RG tra le organizzazioni di appartenenza EL.

Gli standard EL RG sono inoltre progettati per essere complementari ai principi e al framework WLA RG, consentendo alle aziende che soddisfano l’implementazione degli standard EL RG di ottenere anche la certificazione di livello 4 del framework WLA.

“IGT Lottery ha ottenuto la ricertificazione di gioco responsabile da parte di EL per la sesta volta consecutiva, abbinata al livello più alto di certificazione WLA, dimostrando il nostro status di vero leader globale nella sostenibilità”, ha affermato Marco Tasso, COO di IGT, Italian and International Sales and Operations. “L’avanzamento della responsabilità è fondamentale per il nostro successo come società di lotterie e centrale per la nostra strategia di sostenibilità. Continueremo a offrire innovazione operando con il massimo livello di integrità per proteggere le nostre persone, i nostri prodotti e i nostri processi”.

Il programma RG di IGT Lottery è guidato dalle migliori pratiche internazionali. Aggiornato costantemente per soddisfare gli standard in evoluzione, il programma opera su tre macro linee guida: la promozione di un approccio positivo al gioco, la prevenzione del gioco d’azzardo minorile e il supporto per i giocatori che ne hanno bisogno.

La certificazione EL RG è stata rilasciata a seguito di un esame approfondito degli strumenti, delle attività e dei processi di IGT Lottery che compongono il suo programma RG in Italia. La lotteria IGT è risultata pienamente in linea con gli standard internazionali stabiliti dall’EL, che richiedono all’operatore di gioco azioni specifiche per proteggere i giocatori, raggiungendo un punteggio del 100% per ciascuna delle dieci aree specificate.

PressGiochi