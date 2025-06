IGT Lottery assume la denominazione di Brightstar Lottery

International Game Technology PLC (quotata al NYSE con il nome IGT) (“IGT”) ha annunciato oggi che la sua business unit globale delle lotterie inizierà a operare con il nome di Brightstar Lottery (“Brightstar” o la “Società”) con effetto immediato.

In seguito alla vendita del business Gaming and Digital di IGT (“IGT Gaming”), prevista a partire dal 1° luglio 2025, a Voyager Parent, LLC, società holding detenuta da fondi gestiti da affiliate di Apollo Global Management, Inc., (quotata al NYSE con il nome APO) (l’“Acquirente”), Brightstar diventerà un’azienda interamente focalizzata sul settore delle lotterie con l’obiettivo di svilupparle e di continuare a soddisfare i giocatori.

Il nuovo brand Brightstar riflette la leadership globale dell’azienda nel settore delle lotterie, proiettata verso il futuro e capace di assumere il ruolo di guida, ispirazione e motore di innovazione per clienti e giocatori.

“Con una storia di quasi 50 anni di affidabilità, innovazione e leadership nel settore delle lotterie, lanciamo Brightstar partendo da solide fondamenta e con una visione orientata al futuro. Il nostro obiettivo è supportare i clienti di tutto il mondo in un contesto in rapida trasformazione, caratterizzato da una crescente digitalizzazione, dall’evoluzione delle aspettative dei giocatori e da un’offerta di gioco sempre più diversificata”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di Brightstar.

“Brightstar sarà strategicamente posizionata per guidare l’innovazione e sviluppare in modo responsabile il potenziale del business delle lotterie, con l’obiettivo di offrire esperienze di intrattenimento coinvolgenti per i giocatori, generare valore per i nostri clienti e sostenere progetti a supporto delle comunità”, ha dichiarato Marco Sala, Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Brightstar.

Come Brightstar, l’Azienda continuerà a valorizzare la propria tradizione di eccellenza nell’offerta di esperienze di gioco uniche per i giocatori e di risultati significativi per i clienti a livello globale, lungo l’intera catena del valore, operando come gestore di lotterie, fornitore di sistemi e tecnologie per i canali retail e digitale, provider di servizi completi per le lotterie istantanee e sviluppatore di giochi. L’Azienda continuerà a modernizzare le proprie infrastrutture tecnologiche, coniugando tradizione e innovazione per offrire soluzioni responsabili e sostenibili ai clienti di tutto il mondo attraverso i suoi prodotti, servizi, tecnologie e competenze.

Brightstar offre i propri servizi a circa 90 clienti del settore delle lotterie e ai loro giocatori in sei continenti. È il principale fornitore tecnologico per 26 delle 46 giurisdizioni che gestiscono le lotterie negli Stati Uniti e per 7 delle 10 maggiori lotterie del mondo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web www.brightstarlottery.it.

Nel presente comunicato stampa, International Game Technology PLC viene denominata “Brightstar”. La denominazione sociale della Società rimarrà “International Game Technology PLC” fino alla registrazione della modifica formale della denominazione in “Brightstar Lottery PLC” nel Companies House (Registro delle Imprese) del Regno Unito, operazione prevista una volta conclusa la vendita di IGT Gaming all’Acquirente e contestualmente all’acquisizione, da parte dell’Acquirente, di Everi Holdings Inc. (quotata al NYSE con il nome EVRI) (“Everi”) (congiuntamente, la “Transazione Proposta”). Dopo la conclusione della Transazione Proposta, le azioni ordinarie della Società saranno ancora quotate al NYSE con il nuovo simbolo azionario, BRSL, e il codice CUSIP della Società rimarrà invariato. L’avvio delle transazioni in borsa con la nuova denominazione Brightstar Lottery e con il nuovo simbolo azionario è previsto il 2 luglio 2025, o in prossimità di tale data. Gli attuali azionisti non devono fare nulla in relazione al cambio di denominazione o del simbolo azionario. Si prevede che l’Acquirente ed Everi continueranno a utilizzare i nomi “IGT” e “International Game Technology” a seguito della conclusione della Transazione Proposta. Ulteriori informazioni sulla transazione in corso sono disponibili qui.

Informazioni su Brightstar

Brightstar è un’azienda leader globale nel settore delle lotterie, innovativa e orientata al futuro, fondata su una comprovata esperienza nella fornitura di tecnologie sicure e soluzioni complete e affidabili per i propri clienti. In qualità di azienda globale specializzata esclusivamente nel settore delle lotterie, Brightstar Lottery offre un’eccellenza operativa, soluzioni retail e digitali all’avanguardia e giochi di successo che consentono ai clienti di raggiungere i propri obiettivi, soddisfare le esigenze dei giocatori e generare benefici concreti per le comunità. L’azienda ha consolidato una presenza radicata e solide relazioni con governi e autorità regolatorie in tutto il mondo, creando valore attraverso il rispetto dei più alti standard in termini di servizio, integrità e responsabilità. Brightstar conta circa 6.000 dipendenti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.brightstarlottery.it.

