IGT, le slot Wheel of Fortune e Megabucks regalano tre jackpot per un totale di oltre 14 milioni di dollari in ottobre

Il 4 ottobre, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto $ 1.195.960 giocando a Wheel of Fortune High Roller ™ allo Yaamava’ Resort & Casino a San Manuel nelle Highland, California.

Il 21 ottobre, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto $ 1.384.493 giocando a Wheel of Fortune Gold Spin™ Triple Red Hot 7s™ al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas, Nevada.