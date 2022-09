IGT: le slot Powerbucks™ Wheel of Fortune offrono due jackpot da un milione di dollari in più ad agosto

International Game Technology PLC ha annunciato che le sue slot Wheel of Fortune® Powerbucks™ hanno coniato due milionari ad agosto. I giocatori di Lucky Slots hanno vinto i seguenti jackpot

I giocatori di Lucky Slots hanno vinto i seguenti jackpot da un milione di dollari il mese scorso:

– Il 20 agosto, un giocatore di slot Powerbucks online ha vinto CA $ 1.157.664 giocando a Wheel of Fortune Cash Link™ Exotic Far East nella Columbia Britannica, in Canada.

– Il 26 agosto, un giocatore di slot Powerbucks online ha vinto CA $ 1.039.401 giocando a Wheel of Fortune Hawaiian Getaway™ in Ontario, Canada.

Le slot IGT Powerbucks hanno pagato 42 jackpot da $ 1 milione o più dal loro debutto canadese nel 2016. Le slot Wheel of Fortune hanno coniato oltre 1.100 milionari e assegnato oltre $ 3,4 miliardi di jackpot dal loro lancio nel 1996.

PressGiochi