IGT: le slot Powerbucks™ assegnano jackpot multimilionario a febbraio

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che le sue slot Powerbucks™ hanno assegnato il terzo jackpot più grande nella storia del prodotto al Casino Nanaimo nella Columbia Britannica, in Canada.

Il 24 febbraio, un fortunato giocatore di slot ha vinto CA $ 2.129.070 giocando a Powerbucks Wheel of Fortune® Cash Link™ Exotic Far East al Casino Nanaimo, un casinò della British Columbia Lottery Corporation (BCLC) gestito da Great Canadian Gaming Corporation.

Ad oggi, il più grande jackpot IGT Powerbucks è stato nel maggio 2020, quando un giocatore ha vinto CA $ 2,2 milioni su una slot Wheel of Fortune® su OLG.ca di Ontario Lottery and Gaming Corporation. “British Columbia Lottery Corporation continua a concentrarsi sulla fornitura di esperienze di gioco omnichannel che risuonano con i nostri stimati giocatori nella Columbia Britannica”, ha affermato Dan Beebe, Direttore operativo ad interim, BCLC. Questa incredibile vittoria di IGT Powerbucks dimostra l’impegno di BCLC nell’aumentare l’intrattenimento e l’entusiasmo per i nostri giocatori”.

“Questo jackpot significativo segna un altro esempio di come Powerbucks stia guidando l’entusiasmo per il jackpot omnichannel e differenziando i casinò dei nostri clienti in tutto il Canada”, ha affermato David Flinn, vicepresidente senior di IGT Canada, America meridionale e centrale. Dal suo debutto canadese con il BCLC, il collegamento Powerbucks leader del settore di IGT ha assegnato più di 30 jackpot che cambiano la vita e continua a offrire una notevole varietà di giochi divertenti e grandi vincite in tutto il paese”.

IGT Powerbucks è il primo gioco progressivo omnichannel al mondo che collega il montepremi del jackpot tra le macchine da gioco trovate nei casinò con i giochi disponibili su dispositivi mobili e computer desktop. Le slot IGT Powerbucks hanno pagato 33 jackpot da $ 1 milione o più dal suo debutto canadese nel 2016. Le slot Wheel of Fortune hanno coniato oltre 1.100 milionari e assegnato oltre $ 3,3 miliardi di jackpot dal suo lancio nel 1996.

