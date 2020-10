IGT lancia PeakSlant32, il primo cabinet con slot in Nord America con tre display da 32 pollici

International Game Technology PLC (“IGT”) ha annunciato oggi di aver lanciato con successo il cabinet PeakSlant32 ™, il primo cabinet slot in Nord America dotato di tre display da 32 pollici. Gli ospiti del Mohegan Sun di Uncasville, Connecticut, sono stati i primi al mondo a divertirsi con emozionanti giochi di slot IGT su più di 20 degli accattivanti cabinet PeakSlant32.

Quest’ultima aggiunta alla linea di hardware Peak ad alte prestazioni di IGT, PeakSlant32 è il primo cabinet della società a presentare tre display di gioco perfettamente integrati. Il contenuto di ciascuno dei display ad alta definizione da 32 pollici di PeakSlant32 scorre attraverso tutti e tre i monitor, creando un’esperienza di gioco coinvolgente e una vetrina avvincente per i comprovati contenuti di gioco di IGT. Per i clienti IGT ADVANTAGE®, il cabinet PeakSlant32 può essere dotato di tecnologia Bluetooth per consentire agli operatori di integrarsi con la tecnologia dei sistemi di gioco cashless di IGT, Resort Wallet ™. Il cabinet PeakSlant32 include anche la più avanzata tecnologia di illuminazione e audio di IGT e un innovativo pannello Dynamic Player che include un display multi-touch da 13,3 pollici, un pad di ricarica wireless induttivo e una porta di ricarica USB per comodità del giocatore.

“PeakSlant32 di IGT è stato progettato ad arte per garantire che soddisfi le esigenze dei clienti e dei giocatori e corrisponda alle prestazioni eccezionali dei contenuti delle video slot di IGT core che supporta”, ha affermato Nick Khin, Chief Operating Officer di IGT. “PeakSlant32 è un cabinet versatile e inclinato che i nostri clienti possono implementare con sicurezza, caratterizzato da una varietà di configurazioni e leva per differenziare veramente i loro piani di casinò.”

Il cabinet PeakSlant32 è il terzo hardware della serie Peak di IGT a raggiungere i casinò nel 2020. A maggio, i casinò di tutti gli Stati Uniti hanno accolto i giocatori con il cabinet PeakBarTop ™ di IGT e a luglio un casinò di Las Vegas è diventato il primo luogo al mondo a presentare il Cabinet PeakSlant49 ™.

PressGiochi