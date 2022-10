IGT lancia la Wheel of Fortune Slots Zone presso l’OYO Hotel & Casino

International Game Technology PLC ha annunciato il lancio della Wheel of Fortune Slots Zone presso l’OYO Hotel & Casino Las Vegas. Lo spazio avvincente ospita una dozzina di giochi di slot premium Wheel of Fortune di IGT in un ambiente energizzante sinonimo del tema popolare. I titoli di gioco straordinari includono le video slot animate Wheel of Fortune 4D Collector’s Edition™ e Wheel of Fortune Cash Link™ 2. La zona ospita anche il più grande cabinet di IGT fino ad oggi, la Wheel of Fortune Megatower™, mentre una serie di cabinet PeakSlant49™ che attirano l’attenzione di IGT può ospitare emozionanti tornei Spin & Win della Ruota della fortuna.

“OYO Hotel & Casino Las Vegas è entusiasta di presentare il franchise di slot più eccitante ai nostri ospiti in un modo unico”, ha affermato Keith Williams, Direttore esecutivo delle operazioni del casinò presso OYO Hotel & Casino Las Vegas. “Le slot Wheel of Fortune sono rinomate per i loro temi molto divertenti e per i grandi jackpot, e questa collaborazione ci offre l’opportunità di offrire ai nostri ospiti un’esperienza di gioco unica e memorabile a Las Vegas”.

“IGT è entusiasta di collaborare con OYO Hotel & Casino per portare un’altra zona della Ruota della fortuna all’avanguardia a Las Vegas”, ha affermato Nick Khin, Chief Operating Officer di IGT, Global Gaming. “Lo spazio innovativo combina l’intrattenimento delle slot Wheel of Fortune che i giocatori amano e un ambiente distinto con giochi che guideranno il gioco e differenzieranno OYO Hotel & Casino”.

“IGT continua a mantenere il portafoglio di slot Wheel of Fortune fresco e rilevante introducendo nuovi entusiasmanti ambienti in cui i giocatori possono godersi il marchio di slot più famoso di tutti i tempi”, ha affermato Suzanne Prete, Sony Pictures Television, EVP, Game Show. “Per più di 25 anni, le slot Wheel of Fortune hanno stabilito un’eredità di pagamento di jackpot e IGT ha spinto la sua leadership nel settore creando perennemente avvincenti intrattenimento per le slot Wheel of Fortune”.

Wheel of Fortune è il tema delle slot di maggior successo di tutti i tempi. Dal debutto del gioco nel 1996, IGT ha realizzato più di 250 variazioni del tema delle slot preferite dai giocatori e le ha distribuite in paesi di tutto il mondo. Di conseguenza, le slot Wheel of Fortune hanno coniato oltre 1.100 milionari, assegnato oltre $ 3,4 miliardi di jackpot e guadagnato dozzine di riconoscimenti per merito di attributi che vanno dall’innovazione all’affinità con i giocatori.

