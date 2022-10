IGT lancia il gioco senza contanti presso Indigo Sky Casino tramite Resort Wallet e IGTPay

International Game Technology PLC ha annunciato che le sue pluripremiate soluzioni di gioco cashless, Resort Wallet e IGTPay, sono distribuite presso l’Indigo Sky Casino di Wyandotte, Okla. Gli ospiti di Indigo Sky Casino hanno ora la possibilità di scaricare l’app “Indigo Sky & Outpost Casinos” per iOS e Android e crea un account SKYWallet protetto da PIN. Gli utenti di SKYWallet hanno quindi accesso alle slot cashless integrate trasferendo denaro da e verso i giochi di slot da una serie di fonti di finanziamento tra cui carte di debito e di credito, insieme ai conti ACH.

“La collaborazione con IGT per introdurre il gioco senza contanti tramite Resort Wallet e IGTPay è stata una delle implementazioni tecnologiche più trasformative per i casinò che Indigo Sky Casino ha completato in diversi anni”, ha affermato Melanie Heskett, Direttore generale di Indigo Sky Casino. “Non solo noi guarda che la tecnologia aiuta a guidare il gioco delle slot, ma il gioco senza contanti sta anche guidando prontamente i download della nostra app, deliziando gli ospiti esperti di tecnologia, semplificando gli aspetti delle operazioni e offrendo scelta e convenienza ai nostri stimati clienti”.

“È straordinario vedere Indigo Sky Casino ei suoi giocatori raccogliere i numerosi vantaggi del gioco senza contanti tramite Resort Wallet e IGTPay di IGT”, ha affermato Ryan Reddy, SVP Global Systems, Payments, VLT e Video Poker di IGT. “Poiché la domanda dei consumatori per le comodità digitali guadagna slancio in quasi tutti i settori, IGT è in prima linea nell’aiutare gli operatori di casinò come Indigo Sky Casino a unirsi alla trasformazione del gioco senza contanti e a modernizzare l’esperienza degli ospiti”.

