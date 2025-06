IGT lancia il cabinet RISE55 nei casinò statunitensi

International Game Technology (IGT) ha annunciato che il suo spettacolare cabinet RISE55™ è ora disponibile nei casinò degli Stati Uniti.

Con una solida roadmap di contenuti incentrata sulle prestazioni per i segmenti di gioco premium in leasing e in vendita, il cabinet RISE55 di IGT ha debuttato con l’entusiasmante gioco Magic Treasures™ Gold.

Il cabinet RISE55 è dotato di un display curvo ultra-HD da 55 pollici che offre una grafica nitida, una tecnologia audio avanzata e un comfort di gioco eccezionale.

“Il cabinet RISE55 è stato progettato con la massima attenzione a prestazioni, comfort e facilità di manutenzione, ed è supportato da un solido portfolio di giochi progressivi multilivello”, ha dichiarato Nick Khin, Presidente di IGT, Global Gaming. “L’arrivo sul mercato statunitense del cabinet RISE55 di IGT segna un’entusiasmante espansione del nostro portfolio hardware, offrendo ai nostri clienti un cabinet molto atteso per coinvolgere i giocatori e presentare nuovi giochi IGT di grande successo come Magic Treasures Gold”.

Il cabinet RISE55 è arrivato per la prima volta nei casinò a fine maggio, con ulteriori implementazioni previste per tutta l’estate. In qualità di titolo di lancio premium di Classe III, Magic Treasures Gold è un gioco multilivello progressivo (MLP) visivamente sbalorditivo con funzionalità che si basano sul successo del pluripremiato Magic Treasures di IGT, tra cui una versione potenziata della funzione Money Ball. Magic Treasures Gold presenta due temi di gioco base, Emperor ed Empress, ognuno con un evento bonus esclusivo, rispettivamente partite gratuite e giri in denaro, e cinque avvincenti livelli jackpot.

Questo mese, IGT ha anche lanciato i titoli principali del cabinet RISE55, tra cui gli attesissimi Treasure Blast™ e Wolf Run Wild Moon™.

PressGiochi