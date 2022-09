IGT introdurrà terminali per lotterie self-service in Ontario tramite un contratto di 15 anni con OLG

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, è stata scelta dalla Ontario Lottery and Gaming Corporation (“OLG”) a seguito di un appalto competitivo come principale fornitore tecnologico di terminali self-service per lotterie.

Questo accordo segna la prima volta che la tecnologia self-service dovrebbe essere disponibile per i giocatori della lotteria in Ontario. Il contratto durerà fino a giugno 2027 e include 10 ulteriori opzioni di estensione del contratto di un anno. Fatte salve ulteriori approvazioni governative, i terminali inizieranno a essere installati nei punti vendita al dettaglio nella seconda metà del 2023.

“Mentre OLG intraprende la prossima evoluzione del gioco della lotteria in Ontario, lavoreremo con partner chiave come IGT per fornire un accesso responsabile, sicuro e conveniente ai giochi della lotteria preferiti dai giocatori”, ha affermato Duncan Hannay, Presidente e CEO di OLG. “L’introduzione della tecnologia delle lotterie self-service in tutto l’Ontario ci consentirebbe di continuare a promuovere le vendite e massimizzare le entrate per le priorità provinciali a beneficio della popolazione dell’Ontario”.

“IGT è entusiasta di collaborare con OLG per migliorare responsabilmente l’esperienza dei giocatori in Ontario con il debutto dei nostri terminali per lotterie self-service”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Global Lottery. “In quanto la più grande lotteria del Canada, OLG guida costantemente l’impegno nella modernizzazione del percorso dei giocatori per i suoi clienti. La tecnologia self-service di IGT integra gli obiettivi di innovazione di OLG e offre maggiore praticità, funzionalità ed esperienze senza rivali per i giocatori”.

Secondo i termini del contratto, IGT fornirà a OLG 1.400 terminali per lotterie self-service GameTouch™ 28 da distribuire presso i rivenditori di lotterie in tutto l’Ontario. I terminali GameTouch 28 sono basati su oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e nell’implementazione di alcune delle soluzioni self-service più avanzate del settore. I terminali includono funzionalità di gioco responsabile e caratteristiche di accessibilità conformi a AODA come un pin pad e un jack audio per migliorare la comodità per tutti i giocatori della lotteria. Per tutta la durata del contratto, possono essere installati anche terminali self-service aggiuntivi come GameTouch Draw di IGT.

Oltre ai terminali self-service della lotteria, IGT fornirà a OLG la sua applicazione software per terminali OpenRetail, il sistema di creazione e gestione di contenuti multimediali ShowMaker e servizi di consulenza per i rivenditori.

PressGiochi