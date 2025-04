IGT introduce una nuova esperienza di gioco in Spagna

Il cabinet ad alte prestazioni PeakBarTop di IGT con il leggendario contenuto Game King multi-gioco porta per la prima volta in Spagna un’esperienza di gioco da “Las Vegas Style” su bar-top.

International Game Technology PLC ha annunciato di aver recentemente installato il suo premiato cabinet PeakBarTop™ con il leggendario contenuto Game King™ multi-gioco al bar sportivo Knockout del Gran Madrid | Casino Torrelodones a Madrid, Spagna. Questa installazione del PeakBarTop consente ai giocatori di godersi i loro giochi preferiti di video poker, slot, blackjack e Keno IGT in un ambiente da bar ispirato a Las Vegas per la prima volta in Spagna.

“Siamo entusiasti di offrire agli ospiti del Gran Madrid | Casino Torrelodones l’intrattenimento dinamico del cabinet PeakBarTop di IGT in un ambiente da bar confortevole che riflette ciò che troverebbero in una destinazione di gioco di prima classe come Las Vegas,” ha dichiarato Sergio Rupérez, Head of Product & CRM, Gran Madrid. “Con una selezione interessante di giochi da casinò popolari, il PeakBarTop differenzia il nostro piano di gioco e offre ai giocatori un’esperienza di gioco di classe mondiale proprio qui in Spagna.”

“IGT è entusiasta di offrire per la prima volta in Spagna il cabinet PeakBarTop ad alte prestazioni con il leggendario contenuto Game King in un’atmosfera accogliente da bar in stile Las Vegas,” ha dichiarato David Flinn, SVP di IGT, Canada, EMEA e LATAM Gaming Sales. “Il cabinet PeakBarTop è la soluzione hardware per bartop leader a livello mondiale e crediamo che questa sarà la prima di molte installazioni in Europa che permetteranno ai nostri clienti di espandere il loro portafoglio con soluzioni innovative che trasformeranno il piano di gioco.”

Il cabinet PeakBarTop di IGT presenta un design ergonomico con un display curvo full-HD da 23 pollici, una stampante di biglietti montata frontalmente e un lettore di carte integrato. Il cabinet PeakBarTop include anche una gamma di funzionalità tecnologiche avanzate, come un’illuminazione e un suono migliorati, una porta USB per la ricarica di dispositivi mobili, un indicatore del livello di gioco per il personale di servizio e la tecnologia Bluetooth integrata che consente agli operatori di integrarsi senza problemi con la tecnologia dei sistemi di gioco senza contante di IGT.

PressGiochi