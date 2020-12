IGT implementa IGT ADVANTAGE per massimizzare le prestazioni nell’iconico casinò sudafricano

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver sostituito il sistema di un concorrente con il suo IGT ADVANTAGE® Casino Management System (CMS) presso il casinò Carousel recentemente riaperto nella provincia nord-occidentale, in Sud Africa, che ora presenta la prima implementazione nel paese del modulo cashless con carta IGT ADVANTAGE Resort Wallet ™.

“Abbiamo selezionato IGT ADVANTAGE CMS per il rilancio di Carousel grazie alla sua comprovata stabilità, configurazione user-friendly e capacità di automatizzare più parti dell’attività, il che consente al nostro personale di concentrarsi sull’offerta di un’esperienza di gioco superiore agli avventori. Inoltre, il team di supporto sul campo di IGT ha implementato il nuovo sistema in modo impeccabile in un lasso di tempo ridotto, rafforzando lo stato di IGT come leader nel servizio di sistemi e nell’assistenza clienti”, ha dichiarato Mario Morfou, presidente del consiglio di amministrazione di Lakama Resorts and Casino.

“La consegna della nostra soluzione IGT ADVANTAGE al casinò Carousel recentemente riaperto dimostra la potenza e l’affidabilità del nostro sistema nel verticale dei casinò di Classe III del Sud Africa.Carousel può ora beneficiare della soluzione collaudata di IGT per massimizzare le prestazioni del floor, generare entrate incrementali, semplificare le operazioni e aumentare la fedeltà dei giocatori”, ha affermato Mark MacCombie, Vicepresidente IGT, Vendite e operazioni, EMEA.

The Carousel Casino implementerà una suite collaudata di prodotti IGT ADVANTAGE che includono Machine Accounting, Patron Management, Cage and Table Accounting e Table Manager, oltre a diversi potenti prodotti di marketing come Carded Lucky Coin e M5. M5 è un potente strumento che consente la creazione di contenuti HTML5 dinamici per il display di monitoraggio del lettore multimediale sbNexGen® II, offrendo agli utenti di Carousel un’esperienza di casinò moderna con interfacce migliorate, messaggi mirati e bonus coinvolgenti. IGT ADVANTAGE CMS, che collega 400 macchine presso la struttura, fornisce un set completo di strumenti per favorire i risultati aziendali e migliorare l’efficienza operativa. La sua ampiezza di funzionalità si basa su quasi tre decenni di utilizzo sul campo e include l’offerta cashless più completa e flessibile disponibile.

Il modulo cashless con carta IGT ADVANTAGE Resort Wallet massimizza l’esperienza degli ospiti con una soluzione per una sola carta, offrendo ai giocatori la possibilità di spostare facilmente i fondi da un gioco all’altro utilizzando la loro carta club. L’integrazione con i sistemi di gestione dei clienti e dei punti vendita di Carousel significa che i giocatori ottengono un accesso rapido e semplice ai loro saldi di gioco, ai premi del club dei giocatori e ai servizi e alle strutture immobiliari utilizzando un’unica carta, riducendo i costi operativi, aumentando l’appartenenza al club e guidando il gioco con carte .

