IGT: il gioco “Tiger and Dragon” riscuote grande successo negli Stati Uniti e in Canada

Questo successo è attribuito alla formula vincente di IGT per i giochi progressivi multi-livello. “Tiger and Dragon” ha raggiunto una media di prestazioni di 2,89X, risultando leader nella categoria “Nuovi giochi con indicizzazione migliore – Leased premium e WAP”.

International Game Technology PLC ha annunciato che il suo gioco progressivo multi-livello (“MLP”) Tiger and Dragon ha debuttato al primo posto nel rapporto sulle prestazioni di gioco negli Stati Uniti e in Canada di maggio 2024 di Eilers & Krejcik nella sezione “Top Indexing NEW Games – Premium Leased & categoria WAP”.

Tiger e Dragon Cash on Reels hanno conquistato la prima posizione ottenendo una media di zona superiore a 2,8X, mentre Tiger e Dragon Multipliers si sono classificati al terzo posto per una performance media di zona superiore a 2,5X.

“Sulla base dell’enorme successo dei giochi Prosperity Link e Mystery of the Lamp di IGT, Tiger e Dragon hanno ottenuto questa posizione numero uno nel rapporto sulle prestazioni di gioco di maggio 2024 di Eiler & Krejcik, confermando il nostro impegno nel fornire i migliori giochi MLP del settore”, ha affermato Nick Khin , Direttore operativo IGT, Gaming. “Entrambi i temi Tiger e Dragon offrono meccaniche di gioco avvincenti, grafica vivace e merchandising straordinario che forniscono ai nostri partner operatori di casinò giochi a cui i giocatori amano davvero giocare.”

Tiger and Dragon di IGT è ospitato nel cabinet PeakCurve 49 di IGT e presenta tre bonus unici: Tiger, Dragon e il bonus combinato Tiger e Dragon. Il gioco introduce una struttura completamente nuova di blocco e respin e rivelazione di bonus con simboli di palline di denaro con valori di credito che possono combinarsi. In un’altra nuova meccanica di gioco, quando i simboli gong sui rulli si fermano sulla stessa fila, vengono rivelate le vincite in denaro. Ad aumentare l’entusiasmo del gioco ci sono le “frecce su” del gioco che appaiono sui rulli e aumentano esponenzialmente il valore dei crediti.

