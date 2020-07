IGT guida l’innovazione hardware dei casinò con il lancio del PeakSlant49

International Game Technology ha annunciato oggi che la macchina da gioco PeakSlant49 ™ è stata presentata in anteprima nei casinò di tutti gli Stati Uniti. L’elegante cabinet basato sulle prestazioni è supportato dal contenuto coinvolgente e testato da IGT e include una gamma di funzionalità innovative che contribuiscono alla sua straordinaria esperienza del giocatore. IGT promuove l’innovazione dell’hardware del casinò con il lancio a livello nazionale del cabinet PeakSlant49.

Nick Khin, Chief Operating Officer di IGT, ha spiegato: “PeakSlant49 di IGT è una soluzione hardware basata sulle prestazioni che è supportata da un’eccezionale gamma di giochi come la slot “Fortune Coin Boost!” e “Bubble Blast” ed è caricata con una tecnologia avvincente che la rende attraente per i nostri clienti e i giocatori. Mentre i nostri clienti guardano IGT alla ricerca di tecnologie per coinvolgere nuovamente i giocatori, differenziare i piani del casinò e mantenere una costante crescita, PeakSlant49 emerge come un cabinet che si può implementare in tutta sicurezza grazie al design supportato dalla ricerca e al contenuto di gioco di qualità”. Il PeakSlant49 è dotato di un display touchscreen ultra-HD curvo da 49 pollici che offre ai giocatori un’esperienza di gioco coinvolgente con angoli di visione ideali. L’innovativo pannello del lettore dinamico del cabinet include un display multi-touch da 13,3 pollici, un pad di ricarica wireless induttivo e una porta di ricarica USB per comodità del lettore. Con un’altezza di oltre un metro e ottanta, PeakSlant49 è dotato di un’illuminazione intelligente. Il primo titolo di gioco IGT reso disponibile su PeakSlant49 è il celebre “Fortune Coin Boost!” gioco di video slot. Un’evoluzione del pluripremiato e performante gioco “Fortune Coin” di IGT.

PressGiochi