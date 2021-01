IGT guida la nuova era nel gioco cashless con il completamento dell’approvazione normativa del Nevada

International Game Technology ha annunciato oggi che la Società sta guidando una nuova era nel gioco senza contanti completando con successo la fase finale dell’approvazione normativa del Nevada per il suo modulo cashless con carta Resort Wallet™, parte del premio sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE®. Con questa pietra miliare, il modulo è approvato per la distribuzione in tutto lo Stato, consentendo di offrire ai propri clienti del casinò l’opzione di un’esperienza di gioco di slot senza contanti a contatto ridotto, più sicura e senza sforzo.

“La nostra soluzione Resort Wallet garantisce che i nostri clienti possano sperimentare liquidità, comodità e maggiore sicurezza che solo il gioco senza contanti può offrire. Questa soluzione aumenterà l’esperienza del giocatore a nuovi livelli, posizionando i nostri clienti come leader tecnologici. Siamo grati al Nevada Gaming Control Board per aver permesso questo importante debutto nello Stato”, ha affermato Ryan Reddy, Vicepresidente IGT, VLT, Systems and Payments Products.

Il modulo senza contanti con carta di Resort Wallet consente ai giocatori di utilizzare una carta fedeltà per trasferire denaro in un portafoglio digitale sicuro dalla cassa del casinò o da qualsiasi slot machine abilitata per Resort Wallet. I giocatori possono quindi inserire la loro carta protetta da PIN nella slot machine, applicare quei fondi al loro gioco e incassare sul loro portafoglio digitale in qualsiasi momento. Possono anche scegliere di spostare una parte dei loro fondi dalla slot machine al loro portafoglio digitale mentre stampano un biglietto alla slot machine per il saldo. Il modulo cashless con carta è una delle tre varianti disponibili come parte della soluzione Resort Wallet di IGT, l’unica tecnologia cashless chiavi in ​​mano completamente integrata del settore:

Una variante della soluzione Resort Wallet include cardless cashless, in cui i giocatori toccano il proprio smartphone su una slot machine o un gioco da tavolo per giocare. Possono quindi accedere al proprio conto di scommessa senza contanti, caricare denaro sul conto dalla cassa del casinò, quindi trasferire i fondi tra le slot machine in loco, nonché tra le proprietà di un casinò. Cashless con finanziamento esterno rappresenta la variante a servizio completo della soluzione Resort Wallet.

