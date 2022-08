IGT guida il futuro della vendita al dettaglio di lotterie in Portogallo

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un accordo con Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (“SCML”) per il debutto dell’innovativo terminale della lotteria Retailer Vue™ di IGT in Portogallo, a seguito di un appalto competitivo. La consegna di un massimo di 7.200 terminali basati su telecamera dovrebbe essere completata nel 2023.

Il terminale della lotteria Retailer Vue di IGT è dotato di una fotocamera integrata da 13,3 megapixel in grado di leggere le schede di riproduzione, i biglietti vincenti, le carte d’identità e i dispositivi mobili, liberando spazio negli sportelli eliminando la necessità di hardware e cavi aggiuntivi. Modernizzando lo spazio della lotteria al dettaglio, il rivenditore Vue riduce la barriera tra un giocatore e un impiegato con un design aperto che consente l’interazione tra giocatore e rivenditore e consente transazioni trasparenti e contactless.

“Nel panorama odierno delle lotterie in continua evoluzione, è importante che IGT fornisca a SCML soluzioni ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze del mercato presenti e future”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Global Lottery. “Il rivenditore Vue di IGT combina praticità e trasparenza con funzionalità chiave progettate per aumentare la produttività e modernizzare l’esperienza di vendita al dettaglio della lotteria per SCML. Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione con SCML e il debutto mondiale del nostro nuovo terminale che andrà a beneficio della lotteria, dei suoi rivenditori e giocatori guidando al contempo la massima crescita delle vendite e contributi a buone cause”.

Il terminale Retailer Vue di IGT è compatibile con i display pubblicitari in negozio che consentono alla Lotteria di promuovere i propri prodotti e jackpot presso il punto vendita. Inoltre, i rivenditori trarranno vantaggio dall’interfaccia touchscreen intuitiva del rivenditore Vue e dalla sua capacità di completare transazioni di vendita rapide ed efficienti. Il rivenditore Vue consente inoltre ai giocatori di interagire direttamente con il terminale e con la sua capacità di leggere codici a barre stampati e digitali, il che aumenta la fiducia e la trasparenza dei giocatori ad ogni vendita.

In qualità di leader mondiale del mercato delle lotterie, IGT ha più di 475.000 terminali di punti vendita nelle giurisdizioni dei clienti in tutto il mondo.

