IGT Games registra due jackpot milionari nel mese di marzo

IGT annuncia che due dei suoi titoli di punta, Powerbucks™ e Whitney Houston Slots™, hanno assegnato nel mese di marzo jackpot di importo milionario, confermando ancora una volta la capacità

IGT annuncia che due dei suoi titoli di punta, Powerbucks™ e Whitney Houston Slots™, hanno assegnato nel mese di marzo jackpot di importo milionario, confermando ancora una volta la capacità dei propri giochi di offrire vincite straordinarie ai giocatori in Nord America.

Nel corso del mese, diversi giocatori fortunati hanno centrato premi significativi grazie alle piattaforme di slot dell’azienda, per un totale di vincite che superano il milione di dollari ciascuna.

Il primo evento si è verificato il 2 marzo, quando un giocatore online del titolo Powerbucks Bounty O’ Bucks ha vinto la somma di 1 milione di dollari canadesi (CAD $1.000.000) nello stato del Manitoba, in Canada.

Pochi giorni dopo, il 10 marzo, un secondo giocatore ha ottenuto una vincita ancora più consistente, pari a 1.770.058 dollari, giocando a Whitney Houston Slots presso il casinò Mohegan Sun di Uncasville, nel Connecticut.

Questi risultati evidenziano la varietà e la portata delle opportunità offerte dai titoli IGT, che continuano a combinare intrattenimento e potenziali premi di grande entità, sia nel segmento online sia in quello fisico.

IGT ha sottolineato come tali vincite rappresentino episodi significativi all’interno del proprio ecosistema di gioco, caratterizzato da una distribuzione continua di jackpot progressivi e da un’ampia rete di titoli attivi in diverse giurisdizioni.

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