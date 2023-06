IGT Games and Systems Power Play al Santan Mountain Casino recentemente aperto in Arizona

International Game Technology PLC ha annunciato che Santan Mountain Casino a Chandler, in Arizona, ha aperto i battenti con un’offerta diversificata delle principali soluzioni di gioco di IGT. IGT ADVANTAGE, il sistema completo di gestione dei casinò (CMS) della Società, collegherà oltre 800 giochi di slot sul piano di gioco, inclusa un’interessante selezione di giochi dalle prestazioni comprovate di IGT sui cabinet all’avanguardia della Società.

“Siamo entusiasti di implementare il CMS IGT ADVANTAGE nella nostra quarta sede, Santan Mountain Casino, e di estendere il nostro esclusivo programma fedeltà THE Card® a tutte le nostre proprietà per creare esperienze memorabili per gli ospiti”, ha affermato Dominic Orozco, Presidente e CMO di Gila River Resort e casinò. “I sistemi e i giochi all’avanguardia di IGT sono stati determinanti nel fornire ai nostri giocatori un intrattenimento elevato e siamo fiduciosi che le innovazioni di IGT ci consentiranno di massimizzare l’efficienza operativa e continuare a guidare il gioco nella nostra nuova proprietà”.

“IGT si congratula con Santan Mountain Casino per la sua apertura e non vediamo l’ora di sostenere la sua crescita come fornitore di tecnologia di gioco eccezionale”, ha affermato Nick Khin, Chief Operating Officer, Gaming di IGT. “Attraverso l’implementazione del nostro CMS IGT ADVANTAGE e il posizionamento dei nostri giochi e hardware dinamici, IGT consentirà a Santan Mountain Casino di essere un’altra sede di Gila River Resorts & Casinos che offre un portafoglio di giochi eccezionale che soddisfa le preferenze e le aspettative dei giocatori in continua evoluzione”.

Uno dei sistemi di gestione dei casinò più completi del settore, IGT ADVANTAGE supporterà gli obiettivi commerciali di Gila River Resorts & Casinos e il programma fedeltà THE Card® fornendo gli strumenti necessari per personalizzare l’esperienza del giocatore, semplificando al contempo le operazioni e offrendo un’automazione personalizzata a tutti e quattro i Proprietà della società.

Con IGT ADVANTAGE CMS, Santan Mountain Casino sfrutterà la soluzione di consegna dei contenuti M5 di IGT per eseguire il bonus Lucky Coin™, una delle app di bonus più performanti di IGT. La proprietà utilizzerà anche IGT ADVANTAGE per fornire l’app del servizio Beverage on Demand, l’hardware di gioco AVENTO™ di nuova generazione e la Bonusing Suite per coinvolgere i giocatori.

Oltre alle soluzioni di sistema di IGT, Santan Mountain Casino offrirà un assortimento di giochi IGT di prim’ordine. I punti salienti includono le pluripremiate video slot Prosperity Link™ sul cabinet PeakSlant49™ e il poker multi-gioco Game King™ X sul cabinet PeakBarTop™. Per soddisfare le preferenze dei giocatori di slot tradizionali, gli ospiti possono godere di temi iconici come Pinball Double Gold™ e Double Top Dollar™ sul rivoluzionario cabinet a rulli meccanici DiamondRS™.

