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IGT fornirà 720 terminali Sierra27 in Canada

Selezionata per il secondo anno consecutivo attraverso la procedura competitiva di gara di WCLC per i terminali VLT.

21 Luglio 2026

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IGT rende noto che la sua controllata IGT Canada Solutions Limited ha firmato un accordo con la Western Canada Lottery Corporation per la fornitura di ulteriori 720 terminali di videolotteria (VLT) Sierra27™ nel corso del 2026. L’intesa rafforza la posizione di IGT come principale fornitore di VLT in Canada e segna il secondo anno consecutivo in cui l’azienda viene selezionata attraverso la procedura competitiva di approvvigionamento di WCLC.

“WCLC ha selezionato IGT attraverso una procedura di gara competitiva e questi ulteriori terminali Sierra27 supporteranno la nostra rete di punti vendita con hardware e contenuti progettati per il mercato canadese», ha dichiarato Eric Karmark, Vice President, VLT Gaming & Operations di WCLC. «IGT è da molti anni un nostro fornitore di riferimento e siamo lieti di proseguire questa collaborazione.”

“In qualità di principale fornitore di VLT in Canada, IGT è in una posizione privilegiata per aiutare WCLC a migliorare le performance delle sale e l’esperienza dei giocatori grazie a prodotti e soluzioni collaudati, supportati da decenni di esperienza sul mercato», ha affermato Chad Helm, Vice President Sales per Canada e Oregon di IGT. «Questo importante accordo con WCLC per la fornitura di ulteriori 720 terminali Sierra27 conferma la solidità della nostra collaborazione nel proporre giochi in grado di entusiasmare e coinvolgere i giocatori.!”

Il versatile terminale VLT Sierra27 di IGT è progettato per offrire comfort e facilità di manutenzione. È dotato di due schermi ad alta definizione da 27 pollici, un pannello dinamico per il giocatore da 13,3 pollici con doppi pulsanti “bash” e un caricatore wireless a induzione. Il Sierra27 è supportato da un’ampia libreria di contenuti e giochi ad alte prestazioni sviluppati specificamente per il mercato canadese, tra cui Big City 5’s Diamond, Tiki Tiki Tiki Mayhem™, Cash Climb™ Garden of Hesperides e molti altri.

 

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