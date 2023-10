IGT firma un’estensione del contratto di 10 anni con la lotteria in Malesia

International Game Technology PLC ha annunciato che le sue controllate, IGT Global Services Limited e IGT Global Solutions Corporation, hanno firmato un’estensione del contratto di 10 anni con Pan Malaysian Pools SDN BHD (“PMP”).

Nell’ambito di questa estensione del contratto, IGT aggiornerà la tecnologia di sistema esistente di PMP al potente sistema di lotteria centrale di IGT, Aurora™, e ai relativi componenti di sistema progettati per aiutare a gestire e far crescere in modo responsabile il business di PMP. Nell’ambito della soluzione omnichannel di IGT, OMNIA™, incentrata sul giocatore, Aurora si integrerà perfettamente anche con la piattaforma proprietaria dmcGO iLottery di PMP.

“Negli ultimi 12 anni, IGT ha dimostrato la sua lungimirante esperienza nel campo delle lotterie aiutando PMP a introdurre sul mercato soluzioni di lotteria innovative, responsabili e che guidano la crescita”, ha affermato Tan Kong Han, amministratore delegato di PMP. “Il sofisticato sistema centrale Aurora di IGT e funzionalità avanzate, così come la sua integrazione con la nostra piattaforma dmcGO, aiuteranno PMP a fornire ai nostri giocatori esperienze di lotteria coinvolgenti e convenienti nel prossimo decennio.”

“Questa estensione del contratto segna un nuovo entusiasmante capitolo per PMP e IGT, poiché continuiamo a lavorare insieme per modernizzare le offerte della lotteria in tutta la Malesia”, ha affermato Jay Gendron, Direttore operativo di IGT, Global Lottery. “Il nostro sistema Aurora di livello mondiale e le funzionalità speciali saranno fornire preziose informazioni a PMP, aiutandolo a far crescere la propria attività e a massimizzare i fondi per The Community Chest, un ente di beneficenza finanziato da PMP che si concentra sulla fornitura di assistenza finanziaria alle istituzioni educative in Malesia.”

