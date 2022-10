IGT firma un contratto di produzione di biglietti gratta e vinci di 10 anni con la Texas Lottery Commission

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un nuovo contratto di servizi e stampa gratta e vinci della durata di 10 anni con la Texas Lottery Commission (“Texas Lottery”). A seguito di un appalto competitivo, IGT si è aggiudicata il contratto di stampa per la fornitura di contenuti per biglietti gratta e vinci e servizi di supporto. Il nuovo contratto estenderà la partnership di IGT con la Texas Lottery fino ad agosto 2034.

“Fin dal nostro inizio nel 1992, IGT è stato un partner prezioso e ha aiutato la Texas Lottery a generare più di 35 miliardi di dollari di entrate per buone cause”, ha affermato Gary Grief, Direttore Esecutivo della Texas Lottery Commission. “Non vediamo l’ora che IGT continui a offrire biglietti gratta e vinci innovativi e divertenti negli anni a venire”.

“Per 30 anni, IGT ha lavorato a stretto contatto con la Texas Lottery per pilotare alcuni dei nostri prodotti più innovativi come Super Ticket, soluzioni in-lane e la funzione di scansione e verifica dell’app di convenienza mobile”, ha affermato Jay Gendron, Direttore operativo IGT, Global Lottery. “Questi prodotti della lotteria leader del settore e servizi operativi di supporto offrono una moltitudine di vantaggi per giocatori e rivenditori in tutto lo stato. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra partnership di lunga data a sostegno delle organizzazioni di servizi educativi e veterani in Texas”.

IGT è il fornitore esclusivo della Texas Lottery per la famiglia di giochi di grande successo Loteria. Loteria è disponibile a sei diversi punti di prezzo ($ 1, $ 3, $ 5, $ 10, $ 20 e $ 50) e nel 2021 ha generato oltre $ 1,6 miliardi di vendite. Questo nuovo contratto fornirà a Texas Lottery l’accesso continuo al catalogo di IGT di giochi preferiti dai giocatori, contenuti con licenza e design e funzionalità innovativi.

Oltre alla stampa di biglietti gratta e vinci, IGT fornisce alla Texas Lottery operazioni e servizi della lotteria, inclusi i suoi sistemi centrali della lotteria, operazioni del data center, organizzazione delle vendite sul campo, attrezzature e supporto per la vendita al dettaglio, magazzino e distribuzione, call center e servizi di marketing.

In qualità di leader mondiale del mercato delle lotterie, IGT è il principale fornitore di tecnologia per otto delle 10 lotterie più grandi del mondo e continua ad aumentare la propria quota di mercato globale nella stampa di biglietti con oltre 40 contratti di servizi di biglietti istantanei a lungo termine in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita IGT.com e seguici su Facebook e LinkedIn.

