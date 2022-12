IGT firma un contratto a lungo termine con Loterie Romande per potenziare il sistema Swiss iLottery

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Global Services Limited, ha esteso il suo contratto con la Société de la Loterie de la Suisse Romande (“Loterie Romande”) fino al 2031. In base ai termini del nuovo accordo a lungo termine, IGT continuare a fornire la sua tecnologia di lotteria di livello mondiale e implementare il back-end del suo sistema iLottery ad alte prestazioni, sostituendo l’attuale fornitore di sistemi di back-end di Loterie Romande, per migliorare l’esperienza del giocatore della lotteria in Svizzera.

“IGT collabora con Loterie Romande da quasi 30 anni, fornendoci l’hardware, i sistemi e i servizi di lotteria più avanzati che hanno massimizzato il nostro contributo a buone cause nei sei cantoni francofoni della Svizzera in cui vivono i nostri giocatori”, ha affermato Jean- Luc Moner-Banet, CEO di Loterie Romande.”Confidiamo che, passando al sistema iLottery di IGT, saremo dotati di un accesso più rapido ai dati e all’analisi dei giocatori per assicurarci di offrire la migliore esperienza di gioco possibile e promuovere responsabilmente la crescita delle vendite a ulteriore vantaggio delle associazioni di beneficenza organizzazioni”.

“Questo accordo di estensione tra Loterie Romande e IGT si basa sulla nostra partnership globale a lungo termine e rappresenta la prossima evoluzione nel fornire ai giocatori della lotteria svizzera esperienze senza rivali”, ha affermato Jay Gendron, IGT Chief Operating Officer, Global Lottery. “Il sofisticato sistema iLottery di IGT offrirà a Loterie Romande una visione dinamica a 360 gradi del giocatore per adattarsi facilmente alle esigenze dei clienti e moduli ad ampio raggio per gestire e far crescere efficacemente il suo programma iLottery”.

La tecnologia iLottery di IGT consentirà a Loterie Romande di migrare il sistema digitale al cloud. Tra i numerosi vantaggi, la tecnologia cloud offre maggiore sicurezza, scalabilità dinamica e un time-to-market ridotto per i miglioramenti del sistema. Inoltre, facilita l’integrazione più rapida e semplice di dati e approfondimenti come ulteriore arricchimento dell’esperienza complessiva del giocatore. Il sistema iLottery di IGT incorpora anche una serie di funzionalità complete di gioco responsabile.

Oltre al nuovo sistema iLottery, IGT continuerà a fornire Loterie Romande con il suo sistema centrale di lotteria Aurora™ che offre elementi agili progettati per guidare l’innovazione e la redditività della lotteria. IGT continuerà a fornire a Loterie Romande un sistema di lotterie elettroniche personalizzato.

