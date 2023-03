IGT firma un accordo con Gift & Go

Attraverso l’integrazione del sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE, Gift & Go consentirà ai giocatori di partecipare a programmi di regali promozionali su slot machine per merci gestite da Amazon Business.

International Game Technology PLC ha annunciato di aver recentemente firmato un accordo con la piattaforma tecnologica di regali B2B, Gift & Go. Questa relazione fornirà agli operatori di casinò che utilizzano il sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE™ la possibilità di aggiungere la piattaforma tecnologica di regali su richiesta di Gift & Go alla finestra di servizio delle loro slot machine o al display secondario tramite la tecnologia di gestione dei contenuti M5 di IGT. Una volta implementato, Gift & Go consente ai giocatori di partecipare comodamente a programmi di regali promozionali e raccogliere una serie di merci che vengono gestite tramite Amazon Business.

“L’accordo di IGT con Gift & Go può fornire un valore aggiunto ai nostri clienti del sistema IGT ADVANTAGE consentendo ai giocatori di ottenere articoli da Amazon Business attraverso i programmi di donazione del club fedeltà del casinò”, ha dichiarato Ryan Reddy, IGT SVP Global Video Poker, VLT, Systems and Payments. “Lo consideriamo un ottimo modo per migliorare la nostra offerta di soluzioni di sistema, aiutando i nostri clienti a ridurre le richieste di stoccaggio dei prodotti, i requisiti di manodopera e le allocazioni di capitale attraverso un’esperienza comoda e moderna per i loro ospiti”.

“Attraverso il nostro accordo con IGT, Gift & Go può integrarsi con il sistema di gestione dei casinò IGT ADVANTAGE ampiamente diffuso e aiutare un ampio spettro di operatori di casinò a migliorare in modo significativo i loro programmi di donazione di fedeltà e continuità del club, che possono aiutare ad aumentare le entrate e ridurre il tasso di camminata del giocatore, ” ha affermato Jon Reuben, Co-CEO di Gift & Go. “La collaudata piattaforma Gift & Go aiuta gli operatori di casinò a massimizzare la fidelizzazione dei giocatori e a sostituire i processi legacy con automazione, personalizzazione e praticità che i giocatori apprezzano davvero”.

PressGiochi