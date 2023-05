IGT firma accordo con la National Lottery a Malta

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua sussidiaria, IGT Global Services Limited, ha firmato un contratto di 10 anni con National Lottery plc, sussidiaria di IZI Group e nuovo operatore della National Lottery a Malta. IGT ha inoltre firmato un contratto per servizi di stampa di biglietti istantanei, che dovrebbe durare fino a giugno 2032, per il rilancio sul mercato dei biglietti istantanei da parte della Lotteria Nazionale.

Secondo i termini di un accordo iniziale, il sistema centrale della lotteria di livello mondiale e le soluzioni di vendita al dettaglio di IGT sono entrati in funzione nel luglio 2022, sostituendo la tecnologia di un concorrente. IGT ha collaborato con la National Lottery per introdurre un’ulteriore giornata di estrazione per LOTTO, il gioco più tradizionale e di successo a Malta, e lanciare due giochi di estrazione Pick 3 e Super 5 4-3-2-1, i primi giochi di estrazione a essere pubblicati in oltre 10 anni. Con i nuovi accordi in essere, IGT prevede di collaborare con la Lotteria Nazionale per rilanciare il programma di biglietti istantanei della Lotteria e raddoppiare le dimensioni della sua rete di vendita al dettaglio.

“La vasta esperienza di IGT nel raggiungimento di una significativa crescita delle vendite per lotterie leader come National Lottery plc l’ha resa un partner ideale per ristabilire la National Lottery di Malta”, ha affermato Johann Schembri, fondatore e CEO di IZI Group. “Oltre al suo sofisticato portafoglio di prodotti della lotteria, l’approccio responsabile di IGT all’innovazione e alla crescita sostenibile è in linea con la visione della Lotteria di fornire esperienze di intrattenimento di gioco uniche ai giocatori in un ambiente responsabile e sicuro. Siamo molto colpiti da ciò che IGT è stata in grado di realizzare per noi in così poco tempo e non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente l’esperienza del giocatore nei prossimi 10 anni”.

“National Lottery plc e IGT avevano un’ambiziosa tempistica di sette mesi per completare un’implementazione completa del sistema di lotteria e distribuire nuove apparecchiature in tutti i rivenditori maltesi”, ha affermato Jay Gendron, IGT Chief Operating Officer, Global Lottery. “Tuttavia, IGT era all’altezza della sfida. La nostra tecnologia, insieme a nuovi giochi e funzionalità basati su estrazioni, è entrata in funzione a tempo di record e nei tempi previsti. Ora siamo concentrati sulla collaborazione con la Lotteria per ispirare una crescita continua delle vendite in modo responsabile attraverso una tecnologia innovativa e avvincenti contenuti di biglietti istantanei che coinvolgono i giocatori.”

PressGiochi