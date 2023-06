IGT firma accordo con FDJ Gaming Solutions France

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua consociata, IGT Global Services Limited, ha firmato un accordo di licenza incrociata con FDJ Gaming Solutions France (“FGS”), una consociata di FDJ Group che fornisce servizi di scommesse B2B, servizi di distribuzione e servizi interattivi per il settore dei giochi.

Questo accordo di licenza incrociata garantisce a entrambe le società l’accesso reciproco alla suite completa di giochi eInstant, offrendo le massime opportunità di crescita per i loro clienti della lotteria. Nella prima fase di questo accordo, IGT offrirà la sua libreria completa di giochi eInstant a La Française des Jeux, l’operatore della lotteria nazionale francese, e FGS offrirà il suo portafoglio completo di giochi a Lotterie Nazionali Srl, il concessionario esclusivo di estrazioni giochi basati e biglietti istantanei in Italia, gestiti da IGT.

“Questo accordo di licenza incrociata con IGT è un passo entusiasmante per FGS mentre cerchiamo di espandere ulteriormente la nostra presenza in tutta Europa e fornire i giochi eInstant più avvincenti ai giocatori di La Française des Jeux in Francia”, ha affermato Pascal Blyau, FDJ Vice Presidente, B2B.”In qualità di leader nella lotteria globale, IGT ha un’ampia varietà di contenuti pluripremiati e dalle prestazioni eccellenti che miglioreranno la nostra attuale offerta in modo che i giocatori possano continuare a godere delle migliori esperienze di gioco della lotteria”.

“L’Italia e la Francia ospitano due delle lotterie più sofisticate e di successo al mondo, gestite rispettivamente da IGT e FDJ Group”, ha affermato Srini Nedunuri, Senior Vice President di IGT, Global iLottery. “Il nostro accordo con FGS riflette l’impegno a fornire giochi eInstant di prim’ordine ed esperienze iLottery responsabili a milioni di giocatori di lotterie in questi due paesi e offre un gateway per la distribuzione di contenuti aggiuntivi di livello mondiale”.

PressGiochi