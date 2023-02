IGT firma accordo con Betfred per ampliare le scommesse sportive nel Nevada

La tecnologia IGT PlaySports™ selezionata per alimentare il primo bookmaker di Betfred in Nevada.

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la società ha ampliato la propria presenza di scommesse sportive in Nevada attraverso un accordo pluriennale sulla tecnologia PlaySports con l’operatore di scommesse sportive di lunga data, Betfred. Secondo i termini dell’accordo, Betfred sta sfruttando la tecnologia IGT PlaySports per potenziare le scommesse sportive al dettaglio e mobili presso il Mohegan Sun Sportsbook all’interno dei Virgin Hotels Las Vegas, parte della Curio Collection di Hilton. Questo accordo è alla base del primo bookmaker Betfred alimentato da IGT negli Stati Uniti e dell’ingresso di Betfred nel mercato delle scommesse del Nevada.

“La notevole reputazione e influenza di IGT PlaySports nel mercato delle scommesse sportive degli Stati Uniti, insieme alla loro capacità di navigare in ambienti normativi complessi, danno a Betfred la massima fiducia nella nostra scelta di collaborare con IGT in Nevada”, ha affermato Bryan Bennett, COO di Betfred USA Sports. “Il team esperto e in-market di IGT PlaySports e la tecnologia collaudata consentiranno a Betfred di ridimensionare le nostre operazioni parallelamente alle opportunità di mercato e di stabilire un’esperienza di scommessa competitiva e coinvolgente nella destinazione di gioco più eccitante del mondo”.

“Ho partecipato alla recente udienza del Gaming Control Board per vedere Fred Done di persona. È una leggenda nel bookmaking e Betfred è uno dei marchi più leggendari nel settore delle scommesse sportive. È un onore lavorare con il team di Fred negli Stati Uniti poiché introdurre il prodotto Betfred in Nevada”, ha affermato Joe Asher, presidente delle scommesse sportive di IGT. “IGT PlaySports non vede l’ora di applicare la nostra vasta esperienza in Nevada e oltre per aiutare Betfred a creare un bookmaker di successo che attirerà allo stesso modo gli appassionati di sport locali e i visitatori”.

