IGT: estensione del contratto di sette anni con la Western Canada Lottery Corporation 

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Canada Solutions ULC , ha firmato un’estensione del contratto con la Western Canada Lottery Corporation per aggiornare il sistema di video lotteria della WCLC e per continuare il suo ruolo di fornitore di sistemi centrali per i prossimi sette anni. IGT fornirà l’ultima versione del suo software di sistema INTELLIGEN ™ che supporta il volume, la complessità e la sicurezza del monitoraggio dei 4.200 terminali di video lotteria (“VLT”) di WCLC nel Saskatchewan. L’estensione dura sette anni dall’accettazione finale del sistema aggiornato, che dovrebbe avvenire entro il 1 ° settembre 2021.

