IGT estende il contratto per la fornitura di giochi e servizi con l’Iowa Lottery

International Game Technology ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, continuerà a fornire alla Iowa Lottery giochi con biglietti istantanei e servizi correlati come parte di un’estensione del contratto di un anno. L’estensione durerà fino al 31 dicembre 2021 e consentirà alla Lotteria di esercitare tre ulteriori opzioni di estensione di un anno.

“Dal 2015, l’attività di stampa di IGT ha contribuito a vendite record di biglietti gratta e vinci della Iowa Lottery attraverso giochi ad alte prestazioni, tra cui i $20 Super 20, che viene stampato come formato Super Ticket oversize di IGT. Continueremo a lavorare a stretto contatto con la Lotteria, offrendo giochi innovativi ed esperienze impareggiabili in modo che la Lotteria possa raggiungere i suoi obiettivi di vendita e massimizzare il suo contributo a buone cause” ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Lottery. In base ai termini del contratto, IGT fornirà una gamma completa di servizi di biglietti istantanei alla Lotteria dell’Iowa, tra cui pianificazione e marketing del gioco, ricerca e analisi, supporto grafico e produzione e stampa di biglietti istantanei.

PressGiochi