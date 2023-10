IGT estende il contratto con la California Lottery per sette anni

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un emendamento contrattuale per una proroga di sette anni con la California Lottery, la seconda lotteria più grande negli Stati Uniti, per continuare ad essere il principale fornitore di tecnologia per le lotterie. Si prevede che la modifica del contratto durerà fino all’ottobre 2033 e include ulteriori cinque opzioni di estensione di un anno.

Nell’ambito della modifica del contratto, IGT aggiornerà l’attuale piattaforma di seconda opportunità fornita da IGT alla California Lottery all’ultima piattaforma basata su cloud della Società, che ora fa parte della soluzione per lotteria OMNIA™ di IGT. Ulteriori applicazioni aziendali relative al sistema centrale progettate per ottimizzare e gestire tutti gli aspetti dell’attività della Lotteria verranno spostate nel cloud. L’implementazione di queste piattaforme nel cloud offrirà maggiore flessibilità e affidabilità e consentirà un’innovazione accelerata. Secondo i termini dell’emendamento contrattuale, IGT prevede inoltre di aggiornare il sistema di lotteria centrale IGT della California alla sua piattaforma OMNIA.

“Da oltre tre decenni la California Lottery si affida a IGT per fornire soluzioni di lotteria moderne e di altissimo livello, favorendo un continuo aumento delle vendite per la lotteria e oltre 41 miliardi di dollari a sostegno delle scuole pubbliche della California”, ha affermato Jay Gendron, Direttore operativo della IGT Ufficiale, Global Lottery.”La piattaforma potenziata di promozioni della seconda opportunità di IGT fornirà la massima flessibilità alla Lotteria della California per creare una varietà di entusiasmanti estrazioni promozionali e funzionalità bonus per i suoi giocatori.”

IGT continuerà inoltre a fornire servizi continuativi alla California Lottery, compreso il supporto e la manutenzione del suo sistema centrale, della rete di comunicazioni e di oltre 140.000 hardware per punti vendita situati in oltre 23.000 punti vendita. Inoltre, IGT fornisce alla Lotteria giochi e servizi con biglietti istantanei, servizi sul campo, capacità di marketing e ricerca e supporto tramite call center.

PressGiochi