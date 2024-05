IGT estende i contratti con la Mississippi Lottery Corporation per altri tre anni

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha esteso i suoi contratti con la Mississippi Lottery Corporation per altri tre anni per continuare

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha esteso i suoi contratti con la Mississippi Lottery Corporation per altri tre anni per continuare a fornire sistemi di gioco online e servizi di biglietteria istantanea fino al 1° dicembre 2029. Nell’ambito degli accordi, IGT distribuirà un’app di comodità mobile, nuovi terminali self-service GameTouch™ 28 e il suo strumento di automazione della vendita al dettaglio Sales Wizard.

“Quando abbiamo lanciato la Mississippi Lottery nel 2019, ci siamo affidati all’esperienza di IGT per guidarci nel promuovere il coinvolgimento dei giocatori nei giochi basati su estrazioni e con biglietti istantanei e nel realizzare i nostri obiettivi di crescita”, ha affermato Jeff Hewitt, Presidente della Mississippi Lottery Corporation. “Dopo quasi cinque anni di grande successo, continuiamo a lavorare con IGT per migliorare le nostre operazioni e offrire intrattenimento di qualità ai nostri giocatori. La Mississippi Lottery è entusiasta di presentare i nuovi prodotti IGT per una maggiore comodità dei giocatori e di installare lo strumento di vendita guidata in modo da poter sfruttare informazioni utili per identificare opportunità di vendita al dettaglio incrementali della lotteria”.

“Fin dalla nascita della Lotteria del Mississippi, IGT ha applicato la nostra competenza profondamente radicata nelle migliori pratiche del settore per aiutare la Lotteria a superare costantemente i suoi obiettivi di vendita, anno dopo anno”, ha affermato Jay Gendron, Direttore operativo di IGT, Global Lottery. “Le nuove soluzioni che IGT sta offrendo in Mississippi forniranno la massima comodità sia alla Lotteria che ai suoi giocatori, supportando al tempo stesso le esigenze del panorama in evoluzione della lotteria.

L’app mobile della Mississippi Lottery offrirà numerose funzionalità utili, come visualizzare i numeri vincenti, verificare i biglietti, creare schedine digitali, trovare rivenditori e accedere a informazioni sui giochi e sul gioco responsabile. Oltre ai 300 terminali self-service GameTouch 28 già presenti, IGT installerà nuove macchine GameTouch 28 per migliorare l’esperienza utente e offrire maggiore flessibilità. Lo strumento di automazione delle vendite di IGT, Sales Wizard, fornirà report dettagliati sulle vendite e sull’inventario, aiutando la lotteria a ottimizzare le operazioni. IGT sostiene anche obiettivi educativi nel Mississippi, aprendo laboratori di tecnologia digitale e offrendo borse di studio agli studenti di università storicamente nere nello stato.

