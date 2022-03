IGT estende accordo in Spagna con Orenes Grupo

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Europe Gaming BV, ha lanciato nel settore spagnolo l’AWP “Salones” con soluzioni convincenti specificamente adattate per il mercato attraverso un accordo di distribuzione esclusiva con Orenes Grupo, il leader di mercato delle sale giochi spagnole nelle operazioni e nella distribuzione di macchine da gioco.

Il titolo di debutto di IGT per il settore è Magic Fortune™ Link , noto in Spagna come un gioco “collegato”, che include nuovi entusiasmanti giochi che sono diventati i preferiti dai giocatori delle sale.

Il comparto delle gaming hall in Spagna rappresenta circa 3.000 sale da gioco e da bingo. Caratterizzati da un’atmosfera da casinò, le sale si stanno evolvendo per offrire contenuti e hardware più basati su video e tecnologicamente avanzati, compresi i prodotti collegati.

“IGT è ben posizionata per servire i clienti in Spagna fornendo i nostri giochi in sintonia con il mercato attraverso il nostro distributore esclusivo, Orenes Grupo”, ha affermato Mark MacCombie, vicepresidente senior di IGT — EMEA Gaming. Gli eccezionali risultati della nostra prima offerta, Magic Fortune Link, segna un inizio molto incoraggiante. Combinando la dedizione e l’esperienza del nostro team di account locali con i 50 anni di esperienza commerciale di Orenes e la crescente presenza in questo mercato, possiamo aiutare gli operatori spagnoli a raggiungere risultati eccellenti”.

“IGT è rinomata per i suoi prodotti ad alte prestazioni con contenuti progettati per soddisfare le esigenze uniche di segmenti e aree geografiche di giocatori specifici”, ha affermato José Quereda, Direttore della distribuzione e delle vendite di Orenes Grupo. Magic Fortune Link ha dimostrato di coinvolgere i giocatori spagnoli con le sue meccaniche di gioco divertenti e sintonizzate a livello regionale e rappresenta la prima di quelle che ci aspettiamo saranno molte installazioni IGT ad alte prestazioni nelle sale di tutta la Spagna”.

In tandem con il rilascio più ampio di Magic Fortune Link, IGT continuerà la sua continua ricerca sui giocatori spagnoli mentre eseguirà una tabella di marcia personalizzata di nuove versioni di giochi su misura per questi giocatori. Tutti e quattro i temi nella versione AWP di IGT di Magic Fortune Link™ – Efesto™, Tempio del fuoco™, Segreti d’oro™ e Sogni d’Egitto™ – sono stati adattati per questo mercato. Offrono la possibilità di entrare nel gioco bonus Magic Fortune, che mette in mostra la collaudata meccanica di collegamento Hold ‘n Spin orientata ai giocatori delle sale.

I giocatori hanno la possibilità di vincere quattro livelli di premi progressivi, inclusi i premi progressivi collegati Major e Grand e due premi Mini e Minor dipendenti dalla scommessa. Magic Fortune Link è disponibile per il mercato dei saloni spagnoli sul cabinet multi-gioco BINTIA™ da 27 pollici, che offre due monitor HD e un’opzione topper per uno stile da casinò. È caratterizzato da una manutenzione semplice e requisiti hardware minimi, un design ergonomico e confortevole, illuminazione a LED programmabile, grafica emozionante ad alta risoluzione e un sistema audio coinvolgente.

