IGT estende accordo in Messico

International Game Technology PLC ha annunciato che le sue controllate, IGT Global Solutions Corporation, IGT México Lottery, S. de R.L. de C.V., e IGT SME, S. de R.L. de C.V. hanno firmato un nuovo contratto con La Lotería Nacional (“LOTENAL”), la lotteria nazionale messicana, per fornire soluzioni di lotteria e servizi di scommesse sportive leader del settore fino al 30 settembre 2024.

Come parte del nuovo contratto, IGT fornirà un sistema centrale integrato basato su estrazione e biglietto istantaneo, terminali della lotteria, una rete di comunicazioni e servizi di marketing continui come la ricerca e la pianificazione del gioco. IGT stamperà anche biglietti istantanei e fornirà tutti i servizi di consulenza di marketing relativi agli istantanei per contribuire ad aumentare le vendite della lotteria. Inoltre, IGT fornirà servizi di consulenza commerciale per le scommesse sportive, inclusa la gestione del rischio e l’impostazione delle quote.

“LOTENAL si è evoluto negli ultimi anni e questo nuovo contratto con IGT garantisce che continuiamo a fornire ai nostri giocatori i prodotti della massima qualità e più coinvolgenti”, ha affermato Mario Caballero Luna, Coordinatore degli Advisors di LOTENAL. Confidiamo che la leadership del settore di IGT insieme alla sua tecnologia ad alte prestazioni ci servirà bene nei prossimi anni”.

“La partnership di successo di IGT con LOTENAL abbraccia tre decenni e, in questo lasso di tempo, abbiamo generato risultati di vendita positivi a beneficio di molte buone cause in tutto il paese”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Global Lottery. L’aggiunta dei servizi di consulenza commerciale di IGT e la stampa di biglietti istantanea come parte dell’ultimo contratto, insieme alla tecnologia avanzata di IGT, continueranno a essere i fattori chiave della progressione della lotteria”.

La gamma completa di servizi di IGT per LOTENAL include transazioni di giochi della lotteria e distribuzione di biglietti istantanei in 8.400 terminali a livello nazionale. Include anche lo sviluppo continuo di nuovi canali di vendita al dettaglio B2B; installazione, riparazione, manutenzione e monitoraggio della sua base totale di terminali della lotteria; formazione dei rivenditori; servizio sul campo; operazioni di call center e gestione di hotline; una rete di vendita al dettaglio di scommesse sportive a quota fissa; e supporto di marketing per migliorare ulteriormente il portafoglio di prodotti e giochi complessivo di LOTENAL.

